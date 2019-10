Lexus chystá futuristický elektromobil umocněný špičkovými technologiemi

Toyota vyvinula elektromobil do měst, který průměrný řidič nemusí nikdy nabíjet

Toyota vyvinula elektromobil do měst, který průměrný řidič nemusí nikdy nabíjet lukas-cihak 09/18/2019 11:00:00 Známá automobilka Toyota přišla s elektromobilem s integrovanými fotovoltaickými panely. Ty jsou natolik výkonné, že místo prodloužení dojezdu dokáží nabít auto na celodenní ježdění po městě. https://cdr.cz/sites/default/files/toyota-prius-phev-solar-powered-02.png