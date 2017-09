MacBook s Windows, tak by se dal nazvat nový Xiaomi Mi Notebook Pro

Jeden z nejznámějších čínských výrobců elektroniky, Xiaomi, si pro své zákazníky připravil nový notebook Mi Notebook Pro, který by se dal svým vzhledem přirovnat k MacBooku Pro. Ono není nic neobvyklého, že produkty této značky připomínají zařízení Apple.

A co skrývá novinka pod kapotou? Především jsou to nové procesory Intel 8. generace zvané Coffee Lake. Xiaomi bude do počítače dávat čipy z řad Core i5 a Core i7 ovšem konkrétní modely neznáme. Procesoru bude asistovat až 16 GB paměti RAM a jako úložiště poslouží SSD s kapacitou až 1 TB.

Že není Mi Notebook Pro žádným ořezávátkem s integrovanou grafikou dokazuje přítomností čipu NVIDIA GeForce MX150, která vychází z GTX 1030 a má o něco vyšší výkon než GTX 950M. Aby se veškerý hardware zvládl uchladit, vyvinuli inženýři v Číně extra-velký chladící systém, co si však pod tím představit…

Notebook má displej nejběžnějšího rozměru, 15,6“, ovšem neznámého rozlišení. Dá se však předpokládat, že nebude nižší než FullHD, snad. Dobré barevné podání by mělo zajistit 72% pokrytí barevného spektra NTSC, stejně jako má iPhone 6. Displej je navíc krytý sklem Gorilla Glass 3, ale Xiaomi nezmiňuje, že by byl dotykový.

Další informací, kterou Xiaomi vyzdvihuje je velikost klávesnice. Ta je o 19% větší, než srovnatelně velký MacBook Pro. Na obrázku můžeme vidět standardně velké směrové klávesy a klávesy Home, End, Page Up a Page Down nemusíte používat přes přepínač. Tyto vlastnosti nejsou dnes příliš obvyklé. Xiaomi přidalo ke klávesnici i podsvícení, tudíž můžete pracovat i po tmě.

S konektivitou je na tom opět lépe než MacBook Pro. Na druhou stranu však nedisponuje ani jedním konektorem Thunderbolt. Kromě čtečky karet, která zvládá až 3 formáty jsou přítomné dva konektory typu USB-C, HDMI port, 2 USB 3.0 typu A a dokonce i 3,5mm jack pro sluchátka. Pokud však nebudete chtít mít na uších sluchátka, a přesto si budete chtít pustit hudbu, vybavilo Xiaomi notebook reproduktory Harman Infinity s certifikací Dolby Atmos.

Energii počítači zajiští baterie o kapacitě 60 Wh, která podporuje i rychlonabíjení. Během 35 minut má být baterie nabitá na 50%. Ovšem jak dlouho počítač vydrží na baterii Xiaomi nezmiňuje. A vzhledem k použití nových procesorů se nedá výdrž ani pořádně odhadnout.

A co cena? Ta je jako obvykle poměrně příznivá, v Číně.

Core i7 / 16 GB RAM – 6999 RMB (23319 Kč)

Core i7 / 8 GB RAM – 6399 RMB (21391 Kč)

Core i5 / 8 GB RAM – 5599 RMB (18654 Kč)

Těžko říct, jestli se dostanou notebooky do Evropy a když už, tak přes některého ze zdejších dovozců. K ceně je tudíž třeba si ještě započítat DPH a přirážku prodejců. Ovšem i přesto by se mohlo jednat o konkurenceschopný notebook.