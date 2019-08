Matrix se dočká čtvrtého dílu, vrací se i původní obsazení

Sci-fi trilogii Matrix zná snad úplně každý a od vydání prvního dílu se již stala legendou. Nyní, po celých 20 letech od premiéry oficiálně potvrdil producent Tobby Emmerich přípravy k natáčení čtvrtého dílu. Natáčení by mělo odstartovat již příští rok, v hlavních rolích se opět objeví Neo i Trinity v původním obsazení, tedy Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss. Scénaře, produkce a režie se ujme Lana Wachowská, která spolu se svou sestrou postavila na nohy i původním trilogii.

Pochybnosti však panují u role Morphea, kterého v původním obsazení zastával Laurence Fishburne, ale vzhledem k jeho věku (58 let) se uvažuje i o mladší náhradě. Velký otazník také vyvstává nad zápletkou. Dalo by se očekávat, že čtvrtý díl plynule naváže na poslední díl trilogie. Společnost Warner Bros. Pictures má ambice udělat s tímto čtvrtým dílem takový poprask, jako udělal první díl. Rozhodně se nechce zařadit jen na konec filmové řady. Jisté je, že se fanoušci mají na co těšit.

Spoilery níže

Návrat původního obsazení zdvihá otázky. Původní trilogie totiž končí tak, že Trinity umře a Neo pokračuje v likvidaci Smithů, na kterou však nestačí. Nechá se tedy cíleně proměnit v jednoho z agentů a sám sebe použije jako přenašeč - stroje mohou v reálném čase skrze něj vyslat výboj, čímž zabijou všechny Smithe. Za oběť padá bohužel i Neo. Po té stroje ustupují ze Siónu a nastává konec války se stroji a restart celého Matrixu.

Architekt Mateixu se následně schází s Vědmou v parku a chtějí všem lidem nabídnout, aby měli možnost odpojít se od Matrixu, protože v té době měli stroje již jiný zdroj energie. Důležitá je však závěrečná věta vědmy, která prohlásí, že se Neo jednou vrátí. Autoři si tak nechali chytře otevřená zadní vrátka.

Otázkou však zůstává, jak se bude vyvíjet děj ve čtvrtém díle, když trilogie končí smrtí Nea a Trinity a vítězstvím nad stroji. Dá se však očekávat, že by to mohlo být trochu podobné prvnímu dílu, kdy do nově vznikající situace přijde Neo spasit svět. Konec konců sám Warner Bros prohlásil, že chce ze čtvrtého dílu udělat trhák.