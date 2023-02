Meta chystá čistky: Zruší účet lidem, kteří použijí neoficiální klienty WhatsApp

Když populární komunikační aplikace dosáhnou úspěchu, ostatní vývojáři se toho často pokoušejí zneužít vytvářením obdobných programů, které mohou používat jednotlivci. Tento trend se nedávno objevil například u ICQ a Messengeru.

Například pokročilá nastavení často nejsou standardní součástí oficiálních aplikací. Pomocí upravených verzí však mohou uživatelé například kombinovat více účtů nebo přidávat jiné modifikace.

Vznikají tak alternativní komunikační protokoly, které bojují proti tendenci oficiálních aplikací upravovat své funkce. To vyžaduje pravidelné úpravy ze strany tvůrců těchto aplikací, aby byla zachována jejich funkčnost. Tento proces tam a zpět pokračuje, dokud nebude vydána nová aktualizace, která je zprovozní pro obě strany.

Zdroj: Shutterstock

To je případ mobilních aplikací WhatsApp Plus a GB WhatsApp, které si mnoho lidí stahuje do svých mobilních telefonů, přestože se nejedná o oficiální verzi společnosti, protože obsahují nové funkce, které původní aplikace standardně nenabízí. Uživatelé, kteří si tyto verze stáhnou a nainstalují, však riskují, že společnost odstraní jejich uživatelské účty, pokud zjistí, že tento software používají.

Společnost Meta proto naléhá na uživatele, aby používali pouze originální software, který lze zdarma stáhnout z oficiálního obchodu, App Store pro zákazníky Apple iPhone a Google Play Store pro uživatele s operačním systémem Android.

Uživatelé před permanentním zrušením mohou dostat varování.

Aplikace oznámila, že lidé používající neautorizovanou verzi obdrží zprávu, že jejich účet byl dočasně pozastaven, ale pokud oficiální verzi stále nepoužívají, může být účet pozastaven trvale.