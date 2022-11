Meta přichází s vlastním audio kodekem – je 10x úspornější než MP3

Zdroj: Shutterstock

Společnost Meta, dříve Facebook, je spojována hlavně s touto sociální sítí a s nejpopulárnější komunikační aplikací WhatsApp. Vývojáři společnosti Meta se však věnují i jiným odvětvím. Minulý týden představila Meta například metodu komprese zvuku za pomoci umělé inteligence nazvanou „EnCodec“, která by měla umět zkomprimovat zvuk 10x více než oblíbený formát MP3, a to bez ztráty kvality.

Podle vyjádření Mety by tato technologie mohla dramaticky přispět ke zlepšení kvality zvuku pro telefonní hovory v oblastech s nedostatečným pokrytím mobilního signálu. Obdobně samozřejmě může být nová technologie využita i u přehrávačů hudby či podcastů. Autoři technologie jsou Alexandre Défossez , Jade Copet, Gabriel Synnaeve a Yossi Adi, kteří ji představili 25. října ve svém článku „ High Fidelity Neural Audio Compression “.

Podle autorů je nejdůležitější využití diskriminátorů pro maximální možnou kompresi zvuku, a to bez ztráty klíčových prvků signálu, který daný signál dělá charakteristický. Na druhou stranu se nedá tvrdit, že by technologie nebyla ztrátová. Vývojáři se ale zaměřili na prvky, které jsou identifikovatelné lidským vnímáním a ty zachovali.

Ostatní prvky zvuku oželeli, a proto dokonalá rekonstrukce zvuku není možná. Aplikování umělé inteligence do komprese zvuku není nic nového, ale dle autorů technologie jsou první, kteří se ji pokusili aplikovat na stereo zvuk 48 kHz. V úvahu také připadá nasazení této technologie do Metaverse, aby vylepšila konečný zážitek bez nutnosti zvyšovat výpočetní sílu či zvyšovat šířku pásma. V tuto chvíli je technologie stále ještě ve vývoji a prozatím se ani neví, kdy by mohla mít živou premiéru.