Meta se postavila kanadskému zákonu: Blokuje všechen svůj zpravodajský obsah

Blokace se nevztahuje jen na zpravodajské organizace s účty na těchto platformách, ale také na odkazy sdílené uživateli. Pokud se tedy kanadský uživatel kamarádí s někým, kdo žije v Kansasu a ten sdílí na Facebooku odkaz na tento článek, jeho severní přítel si ho nebude moci prohlédnout.

Meta označuje toto rozhodnutí za obchodní a tvrdí, že blokuje zpravodajství proto, aby dodržela jistý zákon o online zpravodajství. Společnost tvrdí, že kanadská vláda založila svůj nový zákon na nesprávném předpokladu, že Meta neoprávněně profituje ze zpravodajského obsahu sdíleného na jejích platformách. Naopak trvá na tom, že z toho zpravodajské organizace skutečně profitují a lidé nepřicházejí na Facebook nebo Instagram jen kvůli zprávám, které si přečtou. Meta oznámila, že uskuteční hrozby k tomuto mimořádnému kroku poté, co byl návrh zákona schválen královským souhlasem v červnu.

Nejen Meta, ale i Google plánuje podobnou akci pro místní zpravodajství, které bude blokovat od okamžiku, kdy zákon nabude účinnosti “nejpozději 180 dnů” po schválení návrhu zákona z 22. června. Pablo Rodriguez, ministr kanadského dědictví, se postavil proti volbě Mety blokovat zpravodajství.

“Facebook velmi dobře ví, že podle zákona nemají žádné povinnosti,” napsal Rodriguez na Twitteru. "Po královském souhlasu s návrhem zákona #C18 vláda bude mít 90 dní na to, aby vytvořila výbor, který bude dohlížet na vyjednávání mezi technologickými společnostmi a vydavateli zpráv. Pokud se nedohodnou, výbor stanoví spravedlivou odměnu za zpravodajský obsah. Zákon je inspirován podobným zákonem v Austrálii, který byl schválen v únoru roku 2021 a tam Meta učinila tutéž věc, než vše začala projednávat s některými vydavateli.

Zdroj: Shutterstock

Meta tvrdí, že její kroky jsou jen dočasné a že je ochotna jednat s kanadskou vládou a vydavateli zpráv o “spravedlivém a vyváženém” řešení. Nicméně, mnozí Metu kritizují za to, jak se snaží vyhýbat placení za obsah, který používá k udržení svého podnikání a reklamních příjmů. Ale to by rozhodně nebylo vše - je také obviňována z toho, že podkopává demokracii a svobodu projevu tím, že omezuje přístup k důležitým informacím pro kanadské občany. Někteří uživatelé vyjadřují svůj nesouhlas s blokováním zpravodajství tím, že opouštějí obě dvě platformy nebo používají jiné, alternativní zdroje informací.

Zatímco se Meta snaží bránit své rozhodnutí jako "obchodní," je zřejmé, že jde o rozhodnutí politické. Pokouší se tak ovlivnit veřejné mínění a vyvinout tlak na kanadskou vládu, aby změnila nebo zrušila zákon o online zpravodajství. Přitom ukazuje svou moc a dominanci nad trhem sociálních médií a internetových služeb. Projevuje se a chová jako monopolista, který si myslí, že si může dělat, co chce, bez ohledu na důsledky pro společnost.