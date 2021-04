Microsoft bude zásobovat americkou armádu brýlemi pro rozšířenou realitu

Zdroj

Společnost Microsoft slaví velký úspěch, protože získala obrovskou armádní zakázku v hodnotě téměř 500 miliard korun za dodávku nových chytrých brýlí IVAS pro rozšířenou realitu, založených na technologii Microsoft HoloLens. V rámci objednávky pak armáda obdrží přes 120 000 kusů brýlí, které mají hlavně zvýšit efektivitu boje i bezpečnost samotných vojáků.

Doba trvání kontraktu je 5 let, s možností případné prodloužení o dalších pět let. Na tuto zprávu zareagoval i akciový trh, kde se hodnota akcií společnosti Microsoft po uveřejnění novinky vyhoupla o 1,5%, krátce na to však zkonsolidovala zpět na původní hodnoty. Na projektu IVAS (Integrated Visual Augmentation System) pracoval Microsoft poslední dva roky.

Vojákům v praxi zobrazí na brýlích kompas, mapu nebo i termovizi pro lepší viditelnost v noci. Některé zdroje uvádí, že nový systém umožní zobrazit i místo, kam voják míří (podobně jako se na mapě zobrazují úkoly ve videohrách). IVAS jsou založeny na klasických komerčně prodávaných brýlích HoloLens a mají být propojeny i s cloudovými službami Microsoft Azure.

I když se jedná o dobře zaplacený kontrakt, našla se i skupinka odpůrců této spolupráce. Některým zaměstnancům se totiž nelíbí, že budou vyvíjet technologie, které bude dále využívat armáda a chtějí diktovat, kdo a jak může tyto technologie použít. Satya Nadella však uvedl, že nechce bránit armádě v přístupu k technologiím, které se postarají o ochranu svobod a zdraví.