Microsoft chce překvapit zařízením s otočným displejem o 360 stupňů

V patentové dokumentaci Microsoft popisuje zařízení s displejem, který lze otáčet v plném rozsahu 360 stupňů. Tento mechanismus by umožnil uživatelům využívat zařízení v různých režimech—od klasického smartphonu přes tablet až po mini notebook. Klíčovým prvkem je speciální konstrukce zadního krytu, vrstvy skla a mezi nimi umístěné světlo emitující vrstvy, které společně umožňují hladké a bezproblémové ohýbání bez tvorby viditelných záhybů.

Inovativní skládací technologie

Jednou z hlavních výzev u skládacích zařízení je zamezit vzniku viditelných záhybů na displeji při opakovaném ohýbání. Microsoft tvrdí, že vyvinul metodu využívající laserovou modifikaci a mokré leptání, která umožňuje vytvořit plynulé přechody v materiálu displeje. Tím by se měl zajistit nejen estetický vzhled, ale i dlouhodobá životnost a funkčnost dotykové obrazovky.

Další zajímavostí je schopnost zařízení skládat se v obou směrech. To znamená, že levá a pravá strana displeje mohou být otočeny tak, aby se buď dotýkaly, nebo se od sebe odvracely. Tato flexibilita by mohla přinést nové možnosti v multitaskingu a způsobu interakce s obsahem na obrazovce.

Návrat po neúspěchu Surface Duo?

Microsoft již v minulosti experimentoval s konceptem skládacích zařízení. V roce 2020 uvedl na trh Surface Duo, který však nedosáhl očekávaného úspěchu. Druhá generace, Surface Duo 2, byla představena v roce 2021, ale ani ta nepřinesla výraznější průlom. Spekulovalo se o vývoji Surface Duo 3, avšak oficiální informace o jeho uvedení nejsou k dispozici.

Nový patent naznačuje, že Microsoft se poučil z předchozích neúspěchů a snaží se přijít s inovativnějším řešením. Místo dvou samostatných displejů spojených pantem by nové zařízení mohlo nabídnout skutečný skládací displej bez viditelné mezery či přerušení obrazu.

Konkurence na trhu skládacích telefonů

Trh se skládacími telefony se v posledních letech výrazně rozvíjí. Společnosti jako Samsung, Huawei či Motorola již uvedly několik generací svých skládacích zařízení. Huawei nedávno představil model Mate X3, který získal pozornost díky tenkému designu a pokročilým funkcím.

Apple zatím do tohoto segmentu nevstoupil, ale spekulace naznačují, že společnost pracuje na vlastním konceptu skládacího zařízení. Patentové přihlášky Apple ukazují na možnosti samoopravujícího se displeje či inovativních pantů.

Co můžeme očekávat od Microsoftu?

Pokud se Microsoft skutečně rozhodne uvést na trh zařízení s otočným displejem o 360 stupňů, mohlo by to znamenat významný posun v oblasti mobilních technologií. Kombinace flexibilního hardwaru a silného softwarového ekosystému by mohla společnosti umožnit konkurovat současným lídrům na trhu.

Otázkou zůstává, zda Microsoft dokáže přesvědčit uživatele, aby dali přednost jeho zařízení před zavedenými značkami. Klíčové bude nejen technické provedení, ale i podpora aplikací, uživatelský komfort a cenová strategie.