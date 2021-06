Microsoft by dnes měl představit Windows 11, bude zdarma?

Zdroj

Společnost Microsoft sice před nějakou dobou prohlásila, že Windows 10 jsou posledním operačním systémem, ale nyní je již více než jasné, že své slovo nedodrží. Dnes v 17:00 našeho času (11AM ET) má totiž proběhnout online konference, na které bude s velkou pravděpodobností představen nový operační systém Windows 11.

Prvními indiciemi byla 11 minutová pozvánka na konferenci, únik loga ve tvaru čísla jedenáct nebo pozastavení vydávání beta verzí. V poslední době se navíc již na internetu objevily i první testy a první úniky. Nicméně na konečnou verzi si budeme muset ještě počkat. Podle odhadů je možné, že dostupný by mohl být nový operační systém již tento podzim.

Otázkou navíc zůstává i cena. Většina odborníků se domnívá, že by Windows 11 mohl být jen jako bezplatná aktualizace pro všechny uživatele stávajícího systému Windows 10. Nebylo by to nikterak zvláštní, protože při představení Windows 10 byla také nabídnuta uživatelům Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1 možnost aktualizovat na nový operační systém.

I díky tomuto tahu se Microsoftu podařilo nasadit nový operační systém na 1,3 miliardy počítačů. Vzhledem k tomu, že byl dokonce stanoven i datum ukončení podpory Windows 10, pokusí se zřejmě Microsoft převést co největší množství uživatelů na nový operační systém v co nejkratším čase. Uživatelé starších verzí mohou být také v klidu, protože soubor PkeyConfig z uniklé verze prozradil, že nový operační systém půjde aktivovat i platnými klíči z Windows 7, Windows 7 a Windows 8.1.