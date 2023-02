Microsoft integruje umělou inteligenci ChatGPT do svého vyhledávače Bing

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence s sebou už od počátku technologického vývoje nese i řadu otázek ohledně etické stránky. Proto mnohé společnosti také své technologie nezpřístupňovaly právě z obav z případného zneužití. Tuto pomyslnou hradbu prolomila až společnost OpenAI, když zveřejnila a zpřístupnila svého chatbota ChatGPT veřejnosti.

Nedávno jsme vás informovali o tom, že během několika málo týdnů nasadí společnost Google do svého vyhledávače vlastního chatbota Lard, který má být právě konkurencí ChatGPT. Již od uveřejnění ChatGPT se spekulovalo, že Microsoft má v plánu to samé, co Google.

Nyní je ale spekulacím konec a CEO Microsoftu, Satya Nadella, oficiálně potvrdil nasazení ChatGPT do vyhledávače. Je tomu 13 let, co chce Microsoft přimět uživatele k používání svého vyhledávače Bing. Ten má na trhu prozatím jen velice symbolické zastoupení. To by se teoreticky mohlo změnit nasazení modelu GPT-4 od OpenAI, který je podobný ChatGPT, do vyhledávače Bing.

Zdroj: Shuttestock

Nová funkce by se měl objevit v nástrojové liště, odkud se dostanete do svého chatbota. Ten by navíc měl být aktuálnější než ChatGPT, který byl vyškolen na datech za rok 2021. Satya Nadella však poznamenal, že celý jeho tým si je vědom toho, že umělá inteligence s sebou může přinášet i řadu negativních aspektů.

Podle něj je důležité využívat moderní technologie pouze tak, aby zvyšovaly produktivitu lidské práce a byly v souladu s lidskými hodnotami. V praxi by uživatelé vyhledávače Bing měli dostávat na své dotazy více relevantní odpovědi s případným komentářem. Poslední zprávy hovoří o tom, že by se již tak úzká spolupráce Microsoftu a OpenAI měla ještě více prohloubit pravděpodobně pomocí dalších investic.

Potencionální výhodou pro konečného uživatele může být fakt, že Microsoft nevlastní žádné reklamní a marketingové impérium, takže výsledky z vyhledávání v Bingu mohou být relevantnější, než z Googlu, u kterého se předpokládá, že první pozice ve vyhledávači budou jako doposud jen zaplacené reklamy a že svého Barda prošpikuje personalisovanou reklamou.

Na druhou stranu závisí i na technologii samotné, protože pokud bude Bard výrazně lepší, mohou uživatelé přítomnost reklam skousnout snadněji. Existují i obavy z toho, že moderní chatboty změní podobu současného internetu, kde mnoho společností a provozovatelů webů spoléhá na stávající algoritmus vyhledávače a dělají vše proto, aby se zobrazovali na předních příčkách. Což nemusí být vždy v souladu s relevantností odpovědi na vyhledávaný dotaz. Na to, jak se s tím vývojáři poperou si ale budeme muset ještě počkat přinejmenším do uveřejnění Barda.