Google připravil konkurenci pro ChatGPT, která vyjde již za chvíli

Zdroj: Shutterstock

Není tomu tak dávno, co se objevil nový chatbot založený na umělé inteligenci ChatGPT. Tento chatbot zaujal zejména pro svou pokročilou úroveň odpovědí i pro své znalosti, kdy dokáže zodpovědět většinu otázek. Výjimku v tomto nejsou ani dotazy týkající se zdrojového kódu, takže ChatGPT vám dokáže vygenerovat libovolný kousek kódu ve většině obecných programovacích a kódovacích jazyků. V minulém článku jsme vás informovali o tom, že v ChatGPT se dá vytvořit dokonce i funkční malware.

Vysoké efektivity ChatGPT si všiml i Google a začal se obávat toho, že by někdo nasadil podobný chatbot do internetového vyhledávače, čímž by mohl vážně konkurovat právě Googlu. Netrvalo dlouho a Google přišel se svoji alternativou k ChatGPT nazvanou Bard, který je postavený na jazykovém modelu LaMDA.

Zdroj: Shutterstock

V tuto chvíli je již Bard v rukou testerů, kteří ho po všech stránkách prověřují, ale již během několik příštích týdnů by se měl dostat i do veřejného vyhledávače. Chatbot Bard bude skutečnou posilou pro vyhledávač, protože dokáže lépe pochopit kontext a smysl dotazu, který uživatel zadal a následně vybrat relevantnější odpovědi či výsledky vyhledávání.

Takto pokročilá umělá inteligence sice není novinkou, ale OpenAI udělalo revoluční krok, když zpřístupnilo ChatGPT veřejnosti. S tím se samozřejmě otevřelo i množství otázek týkající se zdrojů a autorských práv. Nicméně Sundar Pichai ujistil své uživatele, že Google je při vývoji umělé inteligence zodpovědný.

Upozornil na to, že Bard není jediným počinem Googlu v oblasti umělé inteligence. Například v loňském roce byl představen Imagen, který na základě textového zadání dokáže vygenerovat obrázek. Za zmínku stojí i MusicLM, která zase dokáže dle textového zadání skládat hudbu. Všechnu tuto technologii chce navíc zpřístupnit aplikacím třetích stran pomocí svých API.

Bude zajímavé pozorovat, jak se vyhledávač Google s Bardem utká v konkurenčním boji s Bingem od Microsoftu se zabudovaným ChatGPT. Jisté je jen to, že úroveň vyhledávačů se posune zase o kousek dopředu. Nesmíme ale také zapomínat, že systémy umělé inteligence se učí až postupem času, takže k jejich vylepšení bude docházet postupně.