Microsoft kupuje Activision Blizzard za více než 68 miliard dolarů

Rozhodnutí o prodeji mohlo být zároveň vyústěním problémů a skandálů, s kterými se Activison Blizzard v posledních letech potýká. Za zmínku stojí například kolísavá kvalita posledních titulů (včetně propadáku v podobě posledního dílu Call of Duty: Vanguard), hromadná žaloba týkající se sexuálního obtěžování a diskriminace na pracovišti a související odchody mnohých zaměstnanců, a také odstranění rádoby „nevhodných“ referencí z World of Warcraft.

To vše a mnohé další též nejspíše vyústilo v postupný pokles jejich akcií, jež se nejvýrazněji začal projevovat začátkem listopadu loňského roku. S oznámením akvizice však došlo k jejich opětovnému nárůstu (naopak akcie Microsoftu jsou zatím stále na sestupu) – to vše se ale samozřejmě může v průběhu následujících dní i měsíců ještě vyvíjet. Po uzavření této transakce se také Microsoft stane oficiálně třetí největší herní společností.

Do rodiny Microsoftu se tímto nákupem přidávají značky Overwatch, Warcraft, Diablo, StarCraft, Call of Duty, ale také například mobilní Candy Crush a související eSportové aktivity.

Ve vedení Activision Blizzard i nadále zůstane Bobby Kotick, ale po převodu se celá společnost bude plně zodpovídat Philu Spencerovi, jež vede divizi Microsoft Gaming. Microsoft tím také získá pod svá křídla téměř deset tisíc zaměstnanců po celém světě. Akvizice by podle e-mailu od Bobbyho měla proběhnout někdy do konce fiskálního roku Microsoftu 2023, tedy do konce června příštího roku. Díky této transakci si Microsoft plánuje opět rozšířit své bobtnající portfolio služby Xbox Game Pass, kterou již nyní využívá přes 25 milionů předplatitelů.