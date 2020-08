Microsoft se do roku 2030 hodlá zbavit veškerého odpadu ve svých produktech

Microsoft oznámil, že v ekologické oblasti je jeho novým cílem tzv. zero waste, tedy nulový odpad ve svém provozu a produktech, konkrétně baleních a obalech do roku 2030. K těmto ekologickým tématům přistupuje celá řada společností a je tedy dobře, že tyto viditelné kroky jsou a jdou příkladem (Google, Apple,HP,...).Prezident Microsoftu, Brad Smith nastínil podrobnosti:

"K dosažení maximálního výsledku nulového odpadu se nejprve musíme vypořádat s vlastní tvorbou odpadu. Takže kolik odpadu vyprodukujeme tolik ho znovu použijeme díky recyklaci. Tento odpad přetřídíme na pevné, kompostové, elektronické, stavební a demoliční odpady a nebezpečné odpady.

Uděláme to tak, že v našich datových centrech budeme vytvářet kruhová centra Microsoftu pro opětovné použití, vůbec první svého druhu. Budeme také eliminovat jednorázové plasty v našich obalech a používat technologie pro zlepšení třídění odpadu. Dále naši zaměstnanci budou vyškoleni k aktivnímu snižování užívání jednorázových plastů a k maximálnímu třídění, aby nevznikal odpad, který nelze znovu použít."

"Do roku 2030 odstraníme nejméně 90 % pevného odpadu, který by jinak skončil na skládkách a spalovnách z našich pracovišť a datových center. Vyrobíme a použijeme 100 % recyklovatelných obalů a dosáhneme minimálně 75 % odklonu stavebního a demoličního odpadu pro všechny projekty," dodal Smith. Tímto se Microsoft snaží plnit své předsevzetí ze začátku roku, ve kterém si společnost kladla za cíl zanechávat po sobě co nejmenší uhlíkovou stopu.