Microsoft versus Sony: Bitva o Call of Duty skončila nečekaným kompromisem

Tento obchod by mohl znamenat velkou změnu pro budoucnost Call of Duty, protože by Microsoft mohl získat exkluzivní práva na tuto hru pro své konzole Xbox a PC. To by znamenalo, že hráči na konkurenčních platformách, jako je PlayStation od Sony, by mohli přijít o možnost hrát tituly této série.

Sony se ale rozhodně nevzdalo a podepsalo s Microsoftem smlouvu, která zajistí, že Call of Duty zůstane na PlayStationu i po dokončení akvizice Activision Blizzard. Microsoft Gaming CEO Phil Spencer oznámil na Twitteru, že Sony a Microsoft podepsali „závaznou smlouvu“ o zachování Call of Duty na PlayStationu. Není zatím jasné, zda se jedná o desetiletou smlouvu, jako má Microsoft s Nintendem a dalšími poskytovateli cloudových služeb. Ovšem ukončila se tím hořká bitva mezi společnostmi, která se vedla jak soukromě, tak veřejně během posledního roku poté, co Microsoft oznámil svůj záměr právě o koupi Blizzardu v lednu 2022.

Smlouva přichází po měsících jednání a protinabídek mezi Microsoftem a Sony o budoucnosti obsahu Activision na PlayStationu. Během soudního sporu FTC proti Microsoftu bylo také odhaleno, že email z 26. srpna od šéfa Xboxu Spencera šéfovi PlayStationu Ryanovi obsahoval seznam her od Activision, které by zůstaly na PlayStationu, a Ryan s tím nebyl spokojen:

„V tom seznamu nebylo nic výjimečného. Představoval totiž určitý výběr starších titulů, které by zůstaly na PlayStationu, například Overwatch tam je, ale například Overwatch 2 už ne.“

Sony se původně bránilo podepsat smlouvu o Call of Duty s Microsoftem poté, co mu společnost nabídla desetiletou smlouvu v prosinci 2022. Místo toho Sony opakovaně potvrdilo obavy ve svých podáních k regulátorům, že Microsoft by mohl udělat Call of Duty exkluzivní pro Xbox nebo dokonce sabotovat verze hry pro +PlayStation. Ale pak šéf PlayStationu během soudního slyšení odhalil, že se ve skutečnosti neobával exkluzivity Call of Duty a byl si navíc docela jistý, že Call of Duty na PlayStationu pozůstane ještě mnoho let poté. Právníci Microsoftu argumentovali, že Ryan původně žádné obavy neměl a mluvil se šéfem Xboxu Spencerem v lednu 2022, aby se ujistil ohledně Call of Duty.

Co to tedy znamená pro hráče?

Určitě je to dobrá zpráva pro hráče na PlayStationu, kteří si budou moci nadále užívat Call of Duty na své oblíbené platformě. Znamená to také, že Call of Duty bude nadále podporovat cross-play a cross-progression mezi různými zařízeními, což umožní hráčům hrát společně a sdílet svůj pokrok napříč konzolemi a počítačem. Smlouva také zaručuje, že Sony bude mít přístup k budoucím titulům a aktualizacím Call of Duty, které by mohly obsahovat nové režimy, mapy, zbraně a postavy.

Ale také to znamená, že Sony bude muset platit Microsoftu licenční poplatky za každou prodanou kopii Call of Duty na PlayStationu. Tyto poplatky by mohly být vysoké, vzhledem k tomu, že Call of Duty je jedna z nejvíce prodávaných her každý rok. To by mohlo ovlivnit ziskovost Sony a jeho schopnost investovat do vlastních exkluzivních her pro PlayStation. Smlouva rovněž nezahrnuje jiné hry od Activision Blizzard, jako jsou Diablo, Overwatch nebo World of Warcraft, které by Microsoft mohl čistě teoreticky učinit exkluzivními pro Xbox a PC.

Smlouva je tedy ve finále kompromisem mezi Sony a Microsoftem, který uspokojí hráče na PlayStationu, ale také posílí pozici Microsoftu na videoherním trhu. Je to také ukázka toho, jak Microsoft chce spolupracovat se svými konkurenty a nabízet své hry na více platformách a pro více spotřebitelů než kdy dříve.