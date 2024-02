Mikrobiální stopa pomůže stanovit dobu úmrtí

Každého to někdy čeká. Řeč je o smrti. V souvislosti se smrtí se vždy musí přesně stanovit čas úmrtí. Stanovení přesného času úmrtí je ale poměrně náročné a pro vědce je to do určité míry vývzou. Forenzní vědci čelí této úloze různými metodami, avšak nedostatek zesnulých a spolehlivosti je častým problémem. Nejnovější výzkum, který byl mimo jiné publikován i v časopise Nature Microbiology může do této problematiky vnést nové světlo.

Tým vědců identifikoval asi 20 mikrobů, které tvoří jakousi univerzální síť, která řídí rozklad zvířecího masa. Toto zjištění by mohlo poskytnout významné vodítko pro přesnější stanovení doby smrti a pomoci při identifikaci oběti a podezřelých.

Možná to sami znáte z různých kriminálek. Každý vyšetřovatel se ptá: „A kdy oběť zemřela?“ Podle Nancy La Vigne, ředitelky Národního institutu pro spravedlnost, jsou výsledky tohoto výzkumu klíčové pro budoucí práci forenzních specialistů a kriminalistů.

Důležitým aspektem tohoto výzkumu je jeho rozsah. Vědci se zaměřili na specifické druhy mikrobů, které se vyvíjejí v rozkládajících se mrtvolách, a zkoumali, jak se jejich aktivita liší v různých prostředích a podmínkách. Experimenty probíhaly na třech tělových farmách v různých částech USA a zahrnovaly pozorování mrtvol po dobu 21 dní v průběhu různých ročních období. Denně se odebíraly vzorky půdy a kůže z těl pro analýzu, zatímco zaznamenávali okolní podmínky jako teplotu a vlhkost.

Zdroj: Shutterstock

Podle spoluautora Davida Cartera, forenzního vědce na Chaminade University of Honolulu, jsou mikroby jedním z mála spolehlivých stopových prvků na místě činu, což může být zásadní pro vyšetřování smrti v terénu. „Mikroby tam budou vždycky,“ poznamenal Carter. „Jejich studium nám může poskytnout cenné informace, zejména při venkovních scénách smrti, kde jsou důkazy vzácnější.“

Tento výzkum přináší naději na zlepšení přesnosti určování doby smrti a zvýšení efektivity vyšetřování trestných činů. Je to další krok vpřed směrem k lepšímu porozumění procesům rozkladu a využití těchto znalostí ve prospěch spravedlnosti.