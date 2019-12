Mobilní tarif jen výměnou za uložení tváře do vládní databáze, stanovila Čína

Postupem času se v Číně čím dál víc zabydluje rozpoznávání obličejů. Podle Číňanů to je jednoduchý a efektivní způsob, jak ověřit totožnost občanů. Nyní začala vláda zavádět novou legislativu týkající se překvapivě mobilních tarifů. Nově tak bude muset každý občan, který chce získat nový mobilní tarif muset podstoupit sken obličeje.

Tato nová legislativa byla čínskou vládou schválena již v září, ale až minulý týden vešla v platnost. Mimo občanský průkaz, tak bude do vládní databáze putovat i záznam obličeje. Podle BBC je to nejenom proto, aby se potvrdila totožnost dotyčného, ale také pro ochranu práv a zájmů občanů v kyberprostoru.

Čína si zkrátka svůj kyberprostor opravdu střeží. Svědčí o tom i regulace z roku 2017, kdy vláda zakázala přidávat na internet jakýkoliv obsah bez ověření své totožnosti. Nová regule vzešla z Ministerstva průmyslu a informačních technologií a hlavním cílem by mělo být odstranění anonymity na internetu a zvýšit bezpečnost.

Na druhou stranu je to možná další krok čínské vlády, jak sledovat aktivitu občanů. Je velice pravděpodobné, že propojí svůj „sledovací systém“. Do příštího roku chce mít nasazeno v ulicích 400 milionů sledovacích kamer, a to v kombinaci s propracovanou databází obličejů poskytuje vládě dostatečný prostor pro monitorování každého kroku každého jedince.