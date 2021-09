Modul Crew Dragon úspěšně absolvoval první plně civilní let do vesmíru

Zdroj

Postupně ale jistě se mění sny o vesmírné turistice v úžasnou realitu. S dobýváním vesmíru je pak nejčastěji spojováno jméno Elona Muska a jeho vesmírné agentury SpaceX. Tentokrát sice nebyl ten, kdo by vynesl historicky první civilní posádku do vesmíru, ale i on uspořádal pomocí svého modulu Crew Dragon civilní let pro čtyři osoby.

Elon Musk si však vydobyl jiné prvenství. Jde totiž o první civilní let do vesmíru bez přítomnosti profesionálního astronauta. Posádku tvořil miliardář Jared Isaacmann, geoložka Sian Proctor, fyzička Haley Arceneaux a datový inženýř Chris Sembrosky.

Let se započal na Floridě a modul Crew Dragon dopadl jen 30 kilometrů od Kennedyho vesmírného střediska. Podle dostupných zpráv proběhlo celé přistání naprosto bez problémů a všechny padáky se aktivovali dle instrukcí. Oficiálním cíle celé mise, která trvala 71 hodin, bylo vybrat 200 milionů dolarů pro dětskou nemocnici St. Jude Children Hospital zabývající se léčbou rakoviny.

Po návratu na pevninu byla dle dostupných zpráv posádka v dobrém stavu a zcela běžně se fotili, pili, jedli a nevykazovali ani sebemenší zdravotní problémy. Během svého pobytu většinu času strávila posádka online rozhovory se svou rodinou, pacienty z nemocnice St. Jude a dokonce prý i s Tomem Cruisem.