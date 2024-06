Mohou technologie uměle ochladit naši planetu?

Fond na ochranu životního prostředí (EDF) plánuje investovat miliony dolarů do výzkumu solárního geoinženýrství. Podle The New York Times má tato organizace v plánu poskytnout granty na studie, které by měly zmapovat možné důsledky těchto technologií. Lisa Dilling, vedoucí vědecký pracovník EDF, uvedla, že cílem je vyvinout vědecky podložené politické nástroje, které by vládám pomohly činit informovaná rozhodnutí. EDF se rozhodla nezveřejnit přesnou částku, kterou hodlá do výzkumu investovat, ani jména sponzorů této iniciativy. Mezi známé donory však patří LAD Climate Fund, vedený bývalými vedoucími pracovníky společnosti Cisco Systems.

EDF plánuje spolupracovat s vědci na vytvoření výzkumné agendy, která by se zaměřovala na krátkodobé dopady solárního geoinženýrství. Po zavedení těchto mantinelů má v plánu financovat výzkumné projekty a výsledky sdílet prostřednictvím odborných časopisů a konferencí.

Zdroj: Shutterstock

Navzdory intenzivním debatám na březnovém shromáždění OSN pro životní prostředí nebyly přijaty nové mezinárodní směrnice pro solární geoinženýrství. Stále platí celosvětové moratorium z roku 2010, které omezuje určité druhy rozsáhlého geoinženýrství, ale povoluje menší experimenty. Nedávno se kalifornská Alameda rozhodla zakázat vědcům z Washingtonské univerzity testovat technologii rozprašování částic mořské soli, známou jako Marine Cloud Brightening (MCB). Tato metoda je navržena tak, aby mraky více odrážely sluneční světlo. Výzkum MCB je na vzestupu, ale stále chybí potřebné informace pro politické rozhodování o jeho využití.

V minulém roce vyvolal odpor experiment v Mexiku, kde byly vypuštěny balóny naplněné oxidem siřičitým. Tento incident vedl k zákazu budoucích experimentů v této oblasti. Kritici upozorňují, že oxid siřičitý může vést ke kyselým dešťům a rozšířit ozonovou díru nad Antarktidou. Zastánci životního prostředí zdůrazňují, že solární geoinženýrství nesmí odvádět pozornost od snah o snížení emisí skleníkových plynů. „Rychlé snižování emisí je klíčové pro řešení klimatické změny,“ zdůrazňuje Lisa Dilling z EDF. Tento cíl zůstává hlavní prioritou organizace EDF.

Výzkum solárního geoinženýrství přináší sliby i rizika, a proto je nutné pokračovat v pečlivém zkoumání všech jeho aspektů, než se přistoupí k rozsáhlejším experimentům.