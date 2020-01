Mojo Vision představily kontaktní čočky vybavené mikroLED displejem

U obrazovek je jedním z klíčových vlastností hustota pixelů, díky které např. vidíme jednotlivé rozestupy mezi pixely menší při bližším sledování. Nový startup Mojo Vision nyní představil mikrodispleje s úhlopříčkou 0,48 mm pyšnící se pixely o velikosti pouhého 1,3 µm. Oproti klasickým LCD nebo OLED displejům využívá microLED displeje, které v sobě mají diody z nitridu galia.

Ty jsou výjimečné v tom, že mají nižší spotřebu, ale paradoxně vyšší zářivost. Navíc je lze nabíjet na dálku podobně jako tomu je u RFID/NFC. Odborníci tvrdí, že kdyby se microLED technologií vyrobil displej o velikosti běžného mobilního telefonu, disponoval by hustotou 14 000 ppi místo klasických několika set ppi. Ještě větším překvapením bylo, když tento americký startup přišel s tím, že se mu podařilo tento displej integrovat do kontaktní čočky.

Technologie zpracování displeje je v tuto chvíli ucházející, horší to je s výrobou kontaktních čoček. Běžné kontaktní čočky jsou totiž krásně měkké a přirozeně přilnou k oku. Navíc nemají problém s propouštěním vlhka. Kontaktní čočky s integrovaným displejem mají oproti tomu tvrdou čočku a navíc poměrně špatně propouštějí vlhkost. Uživatel tak bude spíše mít pocit, že má v oku zrníčko písku nebo tzv. syndrom suchého oka.

Proto chce vedení Mojo Vision soustředit svůj výzkum na pacienty, kteří se potýkají s velkým zhoršením zraku. Těmto pacientům by totiž promítali přímo do oka to, na co se daný pacient dívá. Téměř slepý pacient vybaven těmito čočkami by pak mohl při pohledu na objekt rozeznávat i jeho detailnější rysy. Podle odborníků se má jednat o zatím nejpropracovanější prototyp chytrých kontaktních čoček vůbec.