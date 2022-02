Mozilla pracuje s Facebook Metou na novém způsobu zobrazování reklamy

Zdroj

Společnost Mozilla vyvíjí jeden z nejpopulárnějších internetových prohlížečů Firefox již dvacet let. Za tu dobu již mnohokrát kritizovala společnost Facebook (nyní Meta Platforms) ohledně ochrany soukromí uživatelů. Nyní se ale překvapivě tyto společnosti spojily, aby vyvinuly návrh bezpečnější reklamy, která nemá údajně tolik těžit ze soukromí uživatelů.

Podle vyjádření společnosti Mozilla je cílem umožnit měření konverzí pro reklamu s názvem Interoperabilní soukromá atribuce (IPA). V praxi by mělo jít o umožnění inzerentům měřit úspěšnost jejich reklamy, ale zároveň respektovat soukromí jednotlivých uživatelů více, než je tomu doposud.

Doposud prohlížeč zachytával jednotlivé uživatelem provedené akce, jako např. kliknutí na reklamu, čas strávený návštěvou, zdroj a další. Tato data pak odesílal reklamní skupině. Nově by to fungovalo spíše na bázi „klíče“ nebo „shody“, které budou spárovány s vaším účtem či zařízením. To by v praxi ztížilo identifikaci osob interagující s reklamou a bezpečnost a anonymita uživatelů by byla zachována.

Reklama by tak byla zobrazována jen skupinám podle určitého klíče či shody. Aby však byl výsledek efektivní, musely by tyto společnosti začít spolupracovat ještě s Apple a Googlem, kteří by museli do svých prohlížečů implementovat stejný kód a vzorec chování.