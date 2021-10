Společnost Facebook se přejmenovala – nově se jmenuje Meta

Zdroj

Společnost Facebook, která provozuje mimo jiné i stejnojmennou sociální síť, se rozhodla, že si změní své jméno. Oznámil to nedávno její zakladatel Mark Zuckerberg. Důvodem prý je skutečnost, že mimo Facebooku společnost provozuje i další služby jako WhatsApp či Instagram.

Dnes šéf společnosti Mark Zuckerberg oznámil nové jméno společnosti, které je „Meta“. Dalším důvodem podle Zuckerberga je i oddělení sociálních platforem od dalších budoucích záměrů společnosti. Meta totiž připravuje svůj vlastní virtuální vesmír, tzv. metaverse.

Hlavním smyslem metaverse pak bude podle dostupných údajů prezentace produktů a hraní her. V praxi se tak zde mají setkávat všichni uživatelé pomocí svých náhlavních souprav pro virtuální realitu.

Zajímavá je paralela s knižním příběhem Ready Player One od Ernesta Clina. V tomto příběhu, který je dobrodružný thriller z blízké budoucnosti, tráví lidstvo veškerý svůj čas ve virtuální realitě, konkrétně pak ve hře OASIS. Do této hry se mohou uchýlit lidé od svých běžných starostí a mohou zde dělat rozličné aktivity, jako je závodění, cestování, studování, zamilování se, atd.

Velice podobně má fungovat i metaverse od společnosti Meta. O tom, že to společnost Meta myslí vážně, není pochyb, protože již minulý týden oznámila, že chce v Evropě najmout 10 000 lidí, které by během dalších 10 let vytvořili výše zmíněný metaverse. Na podobném virtuálním vesmíru nepracuje pouze společnost Meta, ale zároveň i herní studio Epic Games, které je tvůrcem kontroverzní hry Fortnite.