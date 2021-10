Facebook kvůli konceptu metaverse nabídne 10 000 pracovních pozic po celé EU

Metaverse je koncept virtuálního světa, který je mnohem propracovanější než VR pro hraní her. Jedná se v podstatě o umělý svět, který virtuální realitu protlačí i do jiných sfér života - například do práce. Facebook se na tomto konceptu rozhodl podílet ve velkém a už teď vlastní Reality Labs v irském Corku a otevřel si výzkumní laboratoř AI ve Francii.

Technologie by například mohla někomu umožnit nasadit si brýle pro virtuální realitu, díky nimž bude mít pocit, že je tváří v tvář příteli, i když bude ve skutečnosti vzdálen tisíce mil. „Metaverse má potenciál pomoci odemknout přístup k novým kreativním, sociálním a ekonomickým příležitostem. A Evropané ji budou formovat od samotného začátku,“ uvedl Facebook v příspěvku na blogu. „EU má řadu výhod, které z ní dělají skvělé místo pro investice technologických společností - velký spotřebitelský trh, prvotřídní univerzity a špičkové talenty.“

V roce 2014 Facebook koupil za 2 miliardy dolarů společnost Oculus, výrobce brýlí pro virtuální realitu, a od té doby vyvíjí Horizon - digitální svět, kde mohou lidé komunikovat pomocí VR technologie. V srpnu bylo navíc představeno Horizon Workrooms, což je služba, ve které mohou spolupracovníci pořádat schůzky ve virtuální místnosti, ve které všichni vypadají jako 3D verze sebe sama.

„Metaverse nebude vlastnit a provozovat žádná společnost. Stejně jako internet bude její klíčovou vlastností její otevřenost a interoperabilita,“ dodal Facebook.