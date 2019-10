Možnosti současného tisku a budoucnost tisku

Pozadu však nezůstává ani „klasický“ tisk. Firma HP uvedla v červenci na trh historicky první laserovou tiskárnu, která tiskne bez tonerové kazety. Jaké jsou možnosti a hranice současného tisku a jak by mohla vypadat jeho budoucnost? Odpovědi jsme pro vás připravili v následujícím článku.

Revoluční 3D tisk

Nadšenci hovoří o 3D tisku jako o součásti tzv. třetí průmyslové revoluce. I když by se mohlo zdát, že se jedná o metodu známou jen několik let, není to tak úplně pravda. Historie 3D tisku sahá už do druhé poloviny 20. století, kdy si Charles Hull nechal patentovat technologii zvanou stereolitografie, která spočívá ve vytváření předmětů pomocí postupného vytvrzování polymerů. Od té doby však 3D tisk prošel velkým vývojem.

3D tisk je v dnešní době již běžnou součástí prototypové výroby, lékařství a proniká i např. do gastronomie. V Číně se pomocí 3D tisku staví základy domů a na Maledivách se s pomocí uměle vytištěných keramických korálů snaží o obnovu populace tamějších korálových útesů. Hranice a možnosti využití 3D tisku jsou takřka neomezené. Dnes je již možné si 3D tiskárnu pořídit i do domácnosti. Zatím si ji pořizují hlavně nadšenci a domácí kutilové, neboť k jejímu ovládání je stále nutná jistá technická zručnost, nicméně s postupujícím vývojem by se časem 3D tiskárny mohly stát běžným vybavením domácností.

První laserová tiskárna bez tonerové kazety

V červenci firma HP představila revoluční laserovou tiskárnu HP NeverStop, která umožňuje tisknout bez nutnosti výměny toneru, čímž minimalizuje prostoje při práci. Náplň do tiskárny se jednoduše (a rychle) doplňuje pomocí plnicí sady, která je navíc vyrobena z 75% recyklovaného plastu. Tato tiskárna je tedy nejen uživatelsky přívětivější, ale také šetrnější k přírodě. Již delší dobu jsou na trhu inkoustové tiskárny s tankovým systémem (např. od firem Canon či Epson), které ke svému provozu také nepotřebují výměnu celé cartridge. Stačí do zabudovaných nádobek pravidelně dolévat inkousty. Zdá se, že výrobci tiskáren konečně reagují na požadavky současné společnosti a snaží se, aby jejich tiskárny produkovaly méně odpadu.

Velkoformátový tisk

Velkoformátový tisk je něco, s čím se setkáváme dnes a denně. Může se jednat o billboardy, polepy výloh, aut či různé bannery a poutače. K jejich výrobě se nejčastěji používá metoda digitálního tisku. Výhody této metody jsou barevná stálost, odolnost a především pak neomezená velikost výtisku. Dokladem toho, jaké možnosti tato metoda nabízí, jsou obří billboardy, na které narazíte v každém větším městě.

Tisk na obkladačky a kachličky

Výrobou této designové „vychytávky“ do moderních interiérů se zabývá německá firma C Art studio. Na kachličky je možné natisknout fotografie ve velmi vysokém rozlišení až 1200 DPI, což značně přesahuje rozlišení běžných fotografií tisknutých na inkoustových tiskárnách. Tisk probíhá pomocí toneru na speciální fólii, která je posléze nanesena na kachličky. Na závěr se kachličky vypalují v peci. Své využití tento designový prvek nachází v hotelech, restauracích firmách, ale i v moderních domácnostech