Mr.Beast má problém kvůli výpadku CrowdStrike. Ten ohrozil jeho reality show

Nedávný globální výpadek IT ve společnosti CrowdStrike způsobil chaos nejen v nemocnicích a bankách, ale také při natáčení populární reality show Beast Games, kterou pořádá YouTuber MrBeast. Více než 2000 soutěžících se ocitlo v nevyhovujících podmínkách bez dostatečného jídla, léků a hygienických prostředků. Jak se MrBeast a jeho tým vypořádají s těmito obviněními a co plánují do budoucna?