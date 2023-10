Může být 3D tisk použitý u designových produktů?

Je to ale pravda? Ano i ne. U stolních tiskáren nebo některých technologií je na 3D tisk výtiscích vidět vrstvení materiálu, což není vždy vhodné například pro pohledové díly, nebo díly s vysokým standardem designu, jako jsou například obroučky brýlí.

Jak se tedy u výrobků z 3D tisku dosahuje vysoké kvality povrchu? Tajemstvím výrobců jako Götti je kvalitní postprocesing. Ten zahrnuje různé typy povrchových úprav tak, aby finální produkt splňoval vysoké nároky na estetiku. Díly jsou upravovány nejprve vyhlazením povrchu, ideálně neabrazivními postupy. Díky vyhlazení jsou díly na omak prakticky k nerozeznání od standardně vyráběných produktů.

Následně jsou vytištěné díly barveny. Barví se buď namočením do barvy nebo lakováním. Při barvení je klíčové zajistit přesnost barevného výsledku, stálost barvy a také opakovatelnost celého procesu. Není to příliš známé, ale již dnes existují řešení, která nabízí možnost nabarvit díly do přesné barvy podle zadání klienta.

Zdroj: 3dees.cz

Firmy, které se 3D tisku věnují seriózně a vyrábějí díly s vysokými nároky na estetiku, tak využívají průmyslová řešení pro jednotlivé kroky postprocessingu tak, aby vlastnosti produktů splňovaly požadavky na design a funkčnost. Oblast úprav vytištěných dílů se de facto stává novým oborem, který navazuje na neustále se rozšiřující 3D tisk a v budoucnu bude nabízet lepší a zajímavější výstupy. Stejně jako u tisku se tyto technologie budou více dostupné a otevřou nové možnosti i běžným uživatelům 3D tisku.