Mužská antikoncepce ukončila testovací fázi, píchá se do třísel a vydrží 13 let

Mnoho lidí po celém světě řeší problém s antikoncepcí či nechtěným otěhotněním. Pro ženy existuje celá řada nejrůznějších prostředků. Pro muže se jedná o kondom a pak drastický zásah – vasektomii. Vědci z The Indian Council of Medical Research (ICMR) přišli s novinkou v podobě antikoncepce nazvané RISUG aplikované do mužských třísel pomocí injekční stříkačky.

V současné době tento projekt ukončil povinnou dobu testování nového přípravku. Nyní se čeká na úřady v Indii, které musí tento přípravek ještě oficiálně schválit. Účinnost této injekce by měla být 13 let a následně by se měla účinnost tohoto léku vytrácet. Podle Hindustan Times se jedná o první lék na světě, který je alternativou k mužské sterilizaci.

Veškeré zkoušky tohoto nového léku se odehrávaly pod dozorem doktora Sharmy, který zároveň prohlásil: „Nový přípravek je připraven, v tuto dobu se čeká pouze na regulační kontroly. Studie jsou již ukončeny, a to včetně prodloužených klinických studií. Celkem bylo přijato 303 kandidátů a výsledná úspěšnost byla 97,3 % bez hlášených vedlejších účinků."

ICMR se domnívá, že by proces schvalování neměl trvat delší dobu než 6 měsíců. Domnívají se také, že pro mnoho mužů to bude humánnější a výhodnější než chirurgický zákrok. Účinnou látkou je zde progesteron, který zastavuje produkci spermií. Vědci také garantují, že by při správném užívání testosteronu nemělo ani docházet k následnému poklesu sexuální touhy.