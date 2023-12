Na co se zaměřit při výběru notebooku?

Nebo naopak opouštíte domov pravidelně kvůli práci a těšíte se pokaždé domů, až si budete moci zapnout notebook, přihlásit se do svého účtu na streamovací platformě a pokračovat ve sledování svého oblíbeného seriálu. Jaké jsou důležité parametry při výběru notebooku?

Stanovte si důležité parametry

Právě to, jakým způsobem chcete notebook používat, ovlivní váš výběr. Notebooky se dají rozdělit podle několika parametrů. Dají se řadit podle ceny, výkonnosti, velikosti, značky, operačního systému i barvy. Někdo má své favority, když přijde na volbu značek a je jim věrný po dobu několika let, jiní značky rádi střídají. Než se vůbec podíváte na nabídku notebooků, ujasněte si několik parametrů. Výběr je totiž natolik široký a pestrý, že pokud si jasně nestanovíte, co vlastně hledáte, je možné u výběru strávit zbytečně mnoho času.

Běžná práce v kanceláři nebo náročné úpravy fotek a videí?

Pro klasickou kancelářskou práci vám plně postačí notebook střední kategorie s průměrnou pamětí a za velmi příznivou cenu. Stejně tak i pro běžné domácí použití. Fotografové, editoři videí a grafikové si ovšem s běžným notebookem nevystačí a musejí se poohlédnout po modelech, které mají silný procesor a vysoce výkonnou grafickou kartu. Jen tak totiž budou mít jistotu, že laptop během práce nezamrzne a hravě si poradí s několika programy najednou. Po skutečně nadupaném modelu se musejí dívat také gameři, kteří chtějí mít co nejlepší a ničím nerušený zážitek z každé hry.

Vychytávky pro maximální využití

Byli byste rádi, kdyby měl váš laptop něco navíc? V nabídce je hned několik praktických vychytávek, které si zamilujete. Pořídit si můžete například dotykový notebook, který se dá ovládat jak s pomocí klávesnice, tak i prstů. Velmi zajímavé jsou také notebooky 2v1. Kombinují v sobě tablet i notebook a jsou tedy dotykové, navíc je ale možné odejmutí klávesnice a také otočení displeje o neuvěřitelných 360 stupňů.

Velikost a provedení displeje

Aby se vám na notebooku dobře pracovalo, případně hrály hry, je nutné pečlivě zvážit výběr velikosti displeje a také jeho provedení. Je libo malý displej, který je vhodný pro časté přenášení? Nebo raději střední velikost od 15"–15,6", která je nejrozšířenější a mezi uživateli nejoblíbenější? Třetí variantou jsou samozřejmě laptopy s velkými displeji, jenž jsou nejlepší volbou pro grafiky, fotografy i video editory, ale špatně se přenášejí. Rozmyslet si budete muset také to, zda dáte přednost lesklé či matné variantě.

Věnujte čas výběru nového notebooku a na nic při tom nezapomeňte. Dobře si rozmyslete, jak výkonný, velký, lehký a multifunkční model potřebujete a kolik jste ochotni za něj zaplatit.