Na Dark Webu se chystá hostina: Zločinci touží mít z umělé inteligence zbraň

V minulém článku jsme vás seznámili s trojským koněm, který se skrývá pod falešným ChatemGPT. Nicméně situace neustále graduje a to znepokojivou rychlostí.

Podle analýzy NordVPN vzrostl počet nových příspěvků o umělé inteligenci na Dark Webu - mezi lednem a únorem až sedminásobně, zatímco popularita vláken vzrostla o 145 procent. Na fórech se diskutuje o způsobech, jak přimět umělou inteligenci k vytvoření malwaru, jak se nabourat do ChatGPT a jak jej využít k provádění kybernetických útoků.

Zdroj: Shutterstock

Marijus Briedis, kybernetický expert ze společnosti NordVPN, upozornil, že chatboti jako ChatGPT mohou být velmi užiteční pro běžné úkoly, jako jsou psaní textů, shrnutí složitých témat nebo plánování cest. Nicméně, pro kyberzločince mohou být chatboti revolučním nástrojem, který jim umožňuje snadno spáchat podvody, což představuje značné riziko pro uživatele.

Dark Web už není tak jednotvárný

Tamější diskuze, které se dříve týkaly pouze zábavných triků a neškodných podvodů, se nyní zaměřují na úplné ovládnutí a vyzbrojení ChatGPT. Tento chatbot se totiž stal nejrychleji rostoucí aplikací na světě s více než 100 miliony uživatelů za první dva měsíce od uvedení na trh. I po třech měsících se jeho popularita stále zvyšuje, což kupříkladu potvrzují statistiky datové zpravodajské platformy Similarweb, podle kterých se návštěvnost ChatGPT v únoru zvýšila o 83 % a dosáhla zhruba 45 milionů návštěv za den.

V lednu analytici UBS poznamenali, že za dvacet let sledování internetového prostoru si nepamatují žádnou jinou aplikaci, která by rostla tak rychle jako právě ChatGPT. Ve srovnání například s TikTokem, jehož vypuštění do světa trvalo devět měsíců, je to opravdu super skok přes potok.