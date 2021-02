Na Epic Games Store si tento týden vyzvednete zdarma For The King a Metro Redux

Remasterovaná edice Metro Redux v sobě obsahuje rovnou dvě hry, tedy první díl Metro 2033 a jeho pokračování Metro: Last Light. Dalo by se tedy říci, že tento týden si na Epic Games Store vyzvednete zdarma rovnou tři tituly. Původní díl této série vyšel již před neuvěřitelnými 11 lety, remasterované verze se dočkal rok po vydání svého pokračování, tedy v roce 2014.

Navzdory staří se stále jedná o skvělou hororovou střílečku s impozantní grafikou, ve které se ocitnete v postapokalyptickém Rusku zpustošeném jadernou válkou, po jehož povrchu pochodují mutanti a lidé, kterým se nedá věřit ani slovo. Atmosféra, která je navíc podtržena konstantním dohledem na přísun kyslíku a výměnu filtrů v plynové masce, by se dala krájet.

Dále zmíněná tahová strategie For the King se na Steamu těší oblibě a rozhodně stojí za vyzkoušení. Hra je kombinací tahové strategie a hry na hrdiny. Hráč si na začátku vytvoří tři postavy z několika povolání (lučištník, kovář, bard nebo mudrc) a uvrhne se do světa náhodně vygenerované mapy, která je složená z šestiúhelníků, po kterých se postavy pohybují v tazích.

Při bojovém režimu se budou cítit hráči Heroes of Might and Magic jako doma. Zde se totiž se svou tříčlennou partu seřazenou na jedné straně obrazovky (a nepřátelskou na druhé) s protivníkem střídáte v provádění svých akcí zahrnujících útok, obranu a používání speciálních schopností. K dispozici je také možnost hrát hru více hráčů.

Obě hry si může aktivovat na Epic Storu do 11. února 2021.