Na scéně se objevila první makléřská firma zaměřená na více finančních produktů

V běžné praxi makléřská firma spojuje investory s třetími stranami, které jsou na druhém konci obchodu. Makléř typicky zastává funkci prostředníka, který jen předává informace o vhodné obchodní příležitosti. Burzovní makléř zas provádí obchody na burze jménem jeho klientů.

Společnost stojící za portálem TRADE.com však přepsala pravidla běžných makléřských firem díky nové kompletní službě nabízející více finančních produktů. Její činnost spadá pod záštitu několika regulovaných firem s povoleními vydanými ve Velké Británii, Kypru a Jižní Africe a nedávno vypustila na trh několik moderních produktů přístupných skrze její webové stránky.

Výhody eliminace prostředníka

Portál TRADE.com eliminoval zprostředkovatele neboli prostředníka a spolupracuje tak se svými klienty napřímo. To s sebou nese mnoho výhod, zejména má kontrolu nad kvalitou nabízených produktů. Kromě kvality produktů je TRADE.com přímo zodpovědný za registraci klientů, která probíhá hladce a efektivně. Navíc náklady spojené s investicí jsou mnohem nižší, jelikož je makléřská společnost jedinou smluvní stranou, která pracuje s klienty. Peníze ušetřené na nákladech se tedy projeví zejména na straně klienta.

Co je nového?

TRADE.com nabízí jedinečný výběr produktů z různých finančních oblastí, které byly důkladně vybrány, aby klienti těžili ze stabilního růstu, fixních úroků a ochranných nástrojů určených malým a středním investorům. Jsou vhodné pro celou škálu investičních tříd a pokrývají široké spektrum finančních cílů. Unikátní na těchto produktech je zejména to, že je nenajdete nikde jinde takto pohromadě a malý investor k nim zpravidla nemá přístup. Díky tomu je tato firma opravdovým kompletním investičním řešením.

Produkty

CFD

Společnost je nejvíce známá díky obchodování s CFD. Tento produkt nabízí již od roku 2014 skrze svou vlastní platformu a také skrze MetaTrader4 od MetaQuotes. Její platforma funguje skrze webové rozhraní a poskytuje několik úžasných funkcí jako jsou pokročilé grafy, technická a fundamentální analýza, cenová upozornění, trendy obchodníků (což vám umožní sledovat jak ostatní obchodníci obchodují daný pár) a přehled obchodníka (tato funkce vám poskytne přístup ke kompletním statistikám různých trhů, včetně hloubky trhu, objemu obchodů a také ke statistikám vašich vlastních obchodů).

Makléř nabízí obchodníků jít long nebo short na více než 2100 aktivech skrze CFD obchodování, které zahrnuje komodity, měnové páry, indexy, akcie a ETF. Spready začínají na 0,4 pipu u zlata v době psaní tohoto článku.

DMA

Jedná se o tzv. Přímý přístup na trh (Direct Market Access) a vznikl z unikátního spojení TRADE.com a společnosti Interactive Brokers. Pomocí DMA můžete investovat do stovek tisíc celosvětových cenných papírů skrze obchodní platformu za velmi nízkou cenu. Typy aktiv zahrnují opce, FOP, futures kontrakty a ETF.

Spread Betting

Podobně jako CFD obchodování, Spread Betting je varianta pro obchodníky z Velké Británie a Irska. Přináší výhody zisků osvobozených od daní. U Spread Bettingu mohou obchodníci obchodovat na rostoucích i klesajících trzích a kdykoliv mohou otevřít nebo uzavřít obchod.

VAROVÁNÍ PŘED VYSOCE RIZIKOVOU INVESTICÍ:

Hodnota vašich investic může klesat i stoupat, což může znamenat, že zpět dostanete méně, než kolik jste na začátku vložili. Výsledky z minulých období nejsou zárukou výsledků budoucích. Všechny druhy obchodování jsou rizikové.

Opce a Warranty jsou komplexní finanční nástroje a nejsou vhodně pro všechny investory.

Společnost neposkytuje investiční poradenství jakéhokoli druhu, neposkytuje rady ani názory ohledně povahy, potenciální hodnoty, vhodnosti konkrétní transakce s cennými papíry ani investiční strategie.

Profesionální klienti mohou ztratit více než kolik na počátku investovali.

Tematická portfolia

Jedná se o fascinující produkt, který pravděpodobně brzy začnete vídat skoro všude. Tematická portfolia umožňují investorům investovat do oblastí nebo trendů než do jednotlivých akcií. Například se může jednat o oblast kyberbezpečnosti a AI, pokud se rozhodnete investovat do tohoto portfolia, budete mít přístup ke košíku akcií a ETF z těchto odvětví.

Oproti spekulování budete skutečně vlastnit danou akcii a bude vám vyplácena dividenda, pokud ji dané aktivum nabízí. Tento druh investování vám umožní investovat na základě vašeho přesvědčení nebo etických norem a tím posouvá úroveň uspokojení zas o něco výše.

IPO

Další neobvyklý produkt, který je nabízen menším investorům. Dává vám jedinečnou možnost investovat do startupů v jejich konečné fázi než vyjdou na veřejnost a jsou zalistované na akciových burzách. Mnoho jmen z této oblasti jste jistě už slyšeli, patří mezi ně např. Airbnb a Uber.

Správa aktiv

Tento produkt je dostupný díky partnerství se společností Donau Capital a poskytuje vám přístup k modelovým portfoliím, které vyhovují různým typům investorů.

Pokud jste zvědavý investor, který by rád spravoval své vlastní investice za pomoci přátelské a schopné firmy, která je vám vždy k dispozici (24/5), tak pro více informací kontaktujte TRADE.com.

