Na stopě koronaviru: Sledujte jeho šíření v reálném čase skrze interaktivní mapu

Celý svět se teď obává nového smrtícího viru s názvem koronavirus 2019-nCoV, jehož epicentrem je čínský Wuhan. Již nyní se však šíří postupně do celého světa, což v lidech vzbuzuje značné znepokojení. Široká veřejnost tak s napětím sleduje, zda se tento virus, který je podobný Ebole nebo Sarsu, šíří i do jejich země.

Pro sledování šíření tohoto viru takřka v reálném čase se na internetu objevil velice přehledný a efektivní nástroj. Jedná se o webovou aplikaci, kde se zobrazují aktuální statistiky a přehledy, kolik lidí je kde nakaženo a kolik lidí kde umřelo. Množství nakažených však žalostně stoupá.

Tento nástroj pochází z dílny CSSE (Center for Systems Science and Engineering) a mimo výše zmíněné statistiky uvádí i počet podezření či množství vyléčených pacientů. Veškerá data, která se zde zobrazují jsou od věrohodného zdroje, protože jsou od Světové zdravotnické organizace (WHO) a z nejrůznějších kvalifikovaných center pro kontrolu infekce po celém Světě.

Návštěvník aplikace tak může přehledně vidět na mapě Světa spousty červených teček symbolizujících potvrzené nákazy nebo podezření. Po rozkliknutí se nabídnou další podrobnější údaje. Současný stav potvrzených nakažených lidí je téměř 3 000 a úmrtí již přesáhla hranici 80 obětí. Vědci bohužel sami nevědí, kdy a zda se jim povede tento virus zkrotit. Podle jejich odhadů by potřebovali mnoho let než vynaleznou účinnou protilátku.