Na Ulož.to najdete i něčí zdravotní dokumentaci, bankovní výpisy či rodná čísla

Život v dnešní době nabízí nebo spíše nutí uživatele moderních technologií, aby v rámci svého pohodlí sdíleli o sobě co možná nejvíce informací, aniž by si vlastně uvědomovali případné bezpečnostní riziko. Zkrátka vidí jen tu lepší stránku věci, jako je sdílený kalendář, předvyplněné údaje o platebních kartách nebo i uložená hesla do internetového bankovnictví, e-mailu a k WiFi. Kdo by si to taky chtěl pamatovat.

Ignorování nebo neznalost rizik může mít v konenčném důsledku pro uživatele fatální následky. Na nejrůznější bezpečnostní rizika upozorňuje společnost SODAT, která na našem trhu působí již od roku 1997 a zabývá se především vývojem softwaru pro pokročilou ochranu dat. Uveřejnila na svých stránkách seznam šesti největších úniků dat a narušení bezpečnosti na našem území. Jsou to:

Mall.cz – Jednalo se o uveřejnění hesel, která byla v databázi volně na uloz.to. Viník tehdy dostal pokutu 1,5 milionu korun. MŠMT – Na webovém portálu se objevili osobní údaje téměř tisícovky žáků. Stejně jako v prvním případě i zde byl na vinně lidský faktor. V tomto případě ho to stálo 450 tisíc korun Apple – úmyslné zcizení informací o autonomních vozidlech Phishing – jedná se o situaci, kdy je zaměstnanec vydírán, aby pod hrozbou kyberútoku poskytl citlivá firemní data nebo zaplatil určitou finanční částku Zaměstnanec na odchodu – jde o případ, kdy odcházející zaměstnanec přepošle celou firemní dokumentaci novému zaměstnavateli, za což bývá dobře odměněn Nahrání dat na datový server – tento únik bývá mnohdy z nedopatření. Nejčastěji pak když chce jeden kolega druhému zaslat přílohu e-mailu, ale ta je bohužel příliš velká. Sáhne proto po veřejně přístupných datových úložištích, kam data nahraje a kolegovi pošle pohodlně pouze odkaz na ně

Poslední analýza právě odhalila největší hrozbu v šestém bodě. Na serveru uloz.to byly nalezeny dokumenty, zdravotní dokumentace, komunikace s pacienty, fotografie, rodná čísla, bankovní výpisy, apod. Lidé, kteří pro své pohodlí uveřejňují tyto údaje, si možná ani neuvědomují, jakou škodu mohou napáchat a jak by mohl případný útočník data zneužít.