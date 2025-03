Používáte VPN při hraní? Nevěřte těmhle 5 mýtům, které kolují internetem

Mýtus 1: Používání VPN je složité a jen pro ajťáky

Na internetu se to hemží návody a „expertními“ diskuzemi, ze kterých může mít obyčejný hráč pocit, že nastavit VPN znamená studovat tři roky IT. Ve skutečnosti je to dnes záležitost několika kliknutí. Stačí vybrat rozumného poskytovatele VPN (ideálně takového, který má optimalizaci pro hraní) a spustit instalační průvodce.

Na počítači nebo mobilu to funguje naprosto jednoduše – nainstalujete, přihlásíte se, kliknete na "Connect" a jedete. Pro konzolové hráče to může být o něco náročnější, protože Xbox ani PlayStation VPN aplikace nativně nepodporují. Řešením je buď sdílení VPN přes počítač nebo nastavení přímo v routeru, což ale stačí udělat jednou – a pak máte klid.

Mýtus 2: VPN vám zaručí ban

Tohle je možná největší strašák mezi hráči. Obavy z trvalého banu kvůli použití VPN nejsou úplně neopodstatněné, ale většinou přehnané. Většina platforem nezakazuje samotné použití VPN – problém nastává až ve chvíli, kdy se VPN zneužije k obejití pravidel, třeba k obcházení regionálních restrikcí nebo k vytváření alternativních účtů po banu.

Zdroj: Shutterstock

Pokud ale VPN používáte čistě pro ochranu před DDoS útoky, skrytí IP adresy nebo stabilnější připojení, rozhodně se nemusíš bát. Důležité je přečíst si podmínky konkrétní platformy – třeba Valve nebo Riot Games mají celkem jasně definované mantinely, kdy je VPN v pořádku a kdy ne.

Mýtus 3: VPN je jen pro podvodníky

Když se někde zmíníte, že hrajete přes VPN, můžete očekávat klasickou reakci: „Aha, takže podvádíš.“ Jenže to vůbec nemusí být pravda. Spousta hráčů používá VPN z naprosto legitimních důvodů.

Například – jste na hotelové Wi-Fi, na letišti nebo v kavárně. Taková připojení nejsou ani trochu bezpečná. VPN vás chrání před odposlechem a špehováním, a zároveň skrývá vaši IP adresu. A pokud máte smůlu a váš poskytovatel internetu škrtil rychlost jen kvůli tomu, že jste aktivní při hraní – VPN vám může pomoci obejít tzv. traffic shaping, kdy poskytovatel zpomaluje některé typy provozu.

Navíc, pokud chcete vyzkoušet betu nebo novou hru, která ještě není dostupná ve vašem regionu, VPN může být způsob, jak se k ní dostat dřív – bez jakéhokoliv hackování.

Mýtus 4: Ping se s VPN zlepší

Tahle představa je sice lákavá, ale realita je trochu složitější. Používání VPN neznamená automaticky nižší ping. Ano, existují výjimky – pokud vás poskytovatel opravdu omezuje, může se VPN postarat o lepší stabilitu a tím i o lepší odezvu. Ale v běžných podmínkách VPN spíš přidá pár milisekund navíc.

Všechno totiž záleží na tom, ke kterému serveru se připojujete. Pokud hrajete na evropských serverech a připojíte se přes VPN v USA, ping vám samozřejmě vyletí do nebes. Ale pokud si vyberete blízký server s kvalitním připojením, rozdíl často ani nepoznáte. Klíč je ve výběru dobrého poskytovatele s kvalitní infrastrukturou – a pak si můžete VPN i ve hrách užít bez kompromisů.

Mýtus 5: VPN vás neochrání před útoky

Někteří tvrdí, že VPN je jen placebo – že vás sice zpomalí, ale v bezpečí nejste. To ale není tak úplně pravda. VPN sice nevyřeší všechny kybernetické hrozby, ale rozhodně zkomplikuje život každému, kdo by vás chtěl cíleně napadnout.

Skrytí skutečné IP adresy znamená, že vás někdo nemůže snadno zaměřit třeba při DDoS útoku. S VPN se jednoduše odpojíte a připojíte na jiný server. Tím pádem jste zpátky ve hře během pár sekund, zatímco útočník si může akorát tak zanadávat.