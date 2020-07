Nabíječka od OPPO s výkonem 125W nabije telefon za 10 minut. Pokud to vydrží...

Zdroj: AndroidAuthority

Společnost OPPO, čínský výrobce konzumní elektroniky, se chystá už brzy představit nový extrémně rychlý systém nabíjení telefonů, který by měl využívat výkon 125W, což je pro představu zhruba dvakrát tolik než současné maximum (65W). V praxi to znamená, že by nabíjení nemělo trvat několik hodin, ale několik minut.

Informaci o představení nového systému nabíjení avizované na 15. července, uveřejnila společnost na svém Twitteru. OPPO není logicky jediná společnost, která se zrychlení nabíjecího procesu zabývá. Další takovou je její čínský konkurent Xiaomi, který se pochlubil 100W nabíječkou.

Zdroj: Pixabay

Bohužel se zatím nevyrábí žádný telefon, který by tuto nabíječku podporoval. Naproti tomu, pokud by se společnosti OPPO povedlo její projekt reálně nasadit na trh, znamenalo by to, že 4 000mAh akumulátor by se za pouhých 10 minut nabil na plnou kapacitu.

Nesmíme však opominout i neúprosné zákony fyziky, protože při nabíjení bude docházet k velkému přehřívání, čímž se bude i životnost akumulátoru významně snižovat. Společnost Xiaomi na obdobný problém reagovala vysvětlením, že běžný 5 000mAh akumulátor, který podporuje 30W nabíjení by měl při podpoře 100 nabíjení pouze 4 000mAh.