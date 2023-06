NASA integruje vlastní verzi ChatGPT pro vesmírné stanice, bude pomáhat posádce

Chatboti založení na umělé inteligenci jsou čím dál populárnější. Takový chatbot se dá využít totiž jako chytrý asistent pro mnoho účelů. Nyní se do aplikování umělé inteligence do ostré praxe zapojuje poměrně překvapivě i vesmírná agentura NASA. I když z různých sci-fi filmů můžeme vidět, jak to v krajním případě může dopadnout, pokud umělá inteligence ve vesmíru získá až příliš velkou moc, chce NASA pomocí ní zjednodušit provádění manévrů, experimentů a dalších složitých úkonů.

V praxi by se mělo jednat o technologii podobnou ChatGPT. Původní myšlenka je, aby mohli operátoři komunikovat s vesmírným dopravním prostředkem či modulem v přirozeném jazyce a naopak tento modul či vozidlo by mohlo posádku či operátory varovat před blížícím se nebezpečím či upozorňovat na zajímavé události.

Zdroj: Shutterstock

Na základě dostupných informací by NASA měla svou umělou inteligenci nasadit již na své plánované vesmírné stanici Lunar Gateway. Ta by měla v ideálním přípdě obíhat kolem měsíce a zároveň by měla sloužit jako základna a podpora pro lunární mise Artemis. Jak již bylo řečeno výše, tak tato technologie by využívala přirozený jazyk, takže astronauti by kupříkladu nemuseli studovat složité příručky pro provádění nejrůznějších manévrů, ale zeptali by se umělé inteligence, co v nich stojí.

NASA dále uvádí, že tato umělá inteligence by ale neměla sloužit jen jako asistent pro astronauty, ale měla by mít na starosti i nejrůznější systémy, jako jsou vědecká zařízení či zpracování dat. Dále by mohla tato umělá inteligence řešit problémy na straně výpadků v komunikaci či neefektivním a nesprávném přenosu datových informací. Již se mnohokrát stalo, že se přerušilo spojení mezi modulem a roverem. V takovém případě by mohla umělá inteligence pomoci.