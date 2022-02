Lockheed Martin získal kontrakt NASA za 194 milionů – má přivést vzorky z Marsu

Zdroj

Již několik měsíců zkoumá povrch Marsu rover Perseverance z dílny NASA, který má mapovat povrch Rudé planety a sbírat vzorky hornin. V současné době má již tento rover nasbíráno několik vzorků, avšak je zde jedna věc, kterou neumí, a to poslat tyto vzorky zpět na Zem, aby je mohli vědci z NASA analyzovat.

Za tímto účelem připravila NASA nový program „Mars Sample Return Program.“ Podle nejnovějších zpráv si NASA vybrala společnost Lockheed Martin, která se již od svého založení v roce 1995 specializuje na pokročilé technologie pro letecký průmysl, aby postavila historicky první raketu, která by měla odstartovat z jiné planety.

Výsledkem tohoto projektu pak bude Mars Ascent Vehicle (MAV), což má být malá a lehká raketa. Podle Billa Nelsona z NASA se jedná o průlom v dobývání vesmíru, protože jde o první zpáteční robotickou misi, která má získat vzorek z jiné planety. Podle jeho názoru pomůžou výsledky z této mise ve vyslání vlastních astronautů na Mars.

V praxi pak má Sample Retrieval Lander dopravit MAV na povrch Marsu, a to do kráteru Lake Crater, kde loni v únoru přistál i rover Perseverance. Lander bude fungovat jako startovací platforma pro MAV, který by měl dopravit vzorky hornin z Marsu do poloviny 30. let 21. století.

Důvodem takto náročné mise je fakt, že nejmodernější vědecké přístroje jsou příliš sofistikované, než aby bylo možné je přenést do vesmíru a provést nejrůznější pokusy přímo na místě. Hlavní roli v této misi bude hrát Lockheed Martin, která má s NASA kontrakt v hodnotě 194 milionů dolarů a za tuto částku NASA obdrží několik testovacích jednotek MAV a letovou jednotku.

Nároky na MAV však nejsou malé, protože musí být odolný vůči marťanskému prostředí, kompatibilní s několika typy kosmických lodí, ale zároveň musí být dostatečně malý na to, aby se vešel dovnitř Sample Retrieval Lander. Start Landeru je předběžně naplánován na rok 2026.