Kosmické krátery odhalují skrytý led na Marsu.

Vědci objevili nečekaný klíč k odhalování toho, co se skrývá pod povrchem Marsu – rozlohu tzv. ejekční deky (ejecta blanket), tedy materiálu vyvrženého po nárazu meteoru. Nový výzkum ukazuje, že právě šířka a rozsah tohoto materiálu může napovědět, jestli se pod povrchem nachází skála, led, nebo například usazeniny.

A co je ještě zajímavější – tuto informaci lze získat přímo z oběžné dráhy, bez nutnosti přistání sondy na planetě.

Nový způsob, jak nahlédnout pod povrch Marsu

Planetární geoložka Aleksandra Sokolowska z Imperial College London spolu s vědci z Brown University využila počítačové simulace dopadů meteoritů. Ty umožnily analyzovat, jak se rozptyl vyvrženého materiálu mění v závislosti na typu podkladu pod povrchem.

Když meteor narazí na pevnou horninu, rozptýlí se materiál dál. Pokud ale narazí na vrstvu ledu nebo sypkých usazenin, vyvržený materiál zůstává blíž kráteru. Tento rozdíl lze měřit i pomocí satelitních snímků, například z kamery HiRISE na sondě Mars Reconnaissance Orbiter.

Simulace i skutečná data potvrzují hypotézu

V rámci studie vědci nasimulovali dopady meteoritů do různých podmínek – od pevného podloží přes směsi hornin a ledu až po čistě ledové vrstvy. Ukázalo se, že rozptyl materiálu (ejekce) je citlivý právě na typ a složení těchto vrstev.

Teorie byla následně ověřena na dvou čerstvých kráterech na Marsu. Jeden se nachází nad skalnatým podložím, zatímco druhý leží v oblasti s podzemním ledem. Jak předpovídal model, kráter nad ledem měl podstatně menší ejekční deku, protože led tlumil náraz a omezil rozptyl trosek.

Význam pro budoucí mise

Objev přináší novou možnost, jak odhalit skryté vrstvy bez fyzického průzkumu povrchu. Vědecký tým se domnívá, že metoda může pomoci nejen na Marsu, ale i při průzkumu jiných těles – například asteroidů.

Zdroj: Shutterstock

V roce 2026 má na asteroid Dimorphos dorazit evropská sonda Hera, která bude zkoumat kráter po nárazu americké sondy DART. Analýza ejekční deky na tak malém tělese může vědcům pomoci zjistit, z čeho je asteroid tvořen, což je klíčové pro budoucí strategie planetární obrany.

O krok blíž k pochopení podzemních vrstev planet

Výsledky byly zveřejněny v odborném časopise Journal of Geophysical Research: Planets pod názvem „The Link Between Subsurface Rheology and Ejecta Mobility“. Studie představuje první důkaz, že rozměry ejekční deky lze využít jako nepřímý indikátor složení podpovrchových vrstev.

Podle autorů může metoda doplnit tradiční analýzy tvaru kráterů a otevřít nové možnosti pro výzkum geologie nejen Marsu, ale i Měsíce, asteroidů a dalších planetárních těles.

Zatímco dříve jsme mohli jen hádat, co se skrývá pod povrchem cizích světů, dnes se nám otevírá zcela nová cesta. Zkoumání kráterových ejekcí přináší praktický nástroj pro planetární průzkum a může mít zásadní význam i pro budoucí mise ESA, NASA a dalších agentur. Mars se tak pomalu stává méně tajemným a více čitelným místem.