NASA testuje prototyp elektroletadla, postupně je chce dostat do běžného provozu

Postupné přecházení automobilek ze spalovacích motorů na elektromotory nikoho v dnešní době už nemůže překvapit. Co je na tomto trendu zajímavé, že se postupně dostává i do leteckého průmyslu a dochází tak rovněž k přechodu letadel na elektromotor. S ohledem na skutečnost, že se o to v minulosti již pokoušela řada společností, největší šanci k nasazení tohoto elektroletadla do reálného ostrého provozu má v současné době prototyp pocházející z dílny NASA.

NASA převzala elektroletadlo označované jako X-plane, resp. X-57 Mod II. I když je prototyp hotov, čeká ho prozatím testování pouze na zemi. NASA má totiž v plánu nejdříve zjistit, zda by vůbec byl jejich letoun letuschopný. Pokud tyto první testy dopadnou dobře, vyrobí se ještě další prototypy, které by však již měly být testovány ve vzduchu.

Podle vedení NASA by v budoucnu měla létat letadla čistě na elektrický pohon, a to jak pro komerční lety, tak pro lety na krátkou vzdálenost v podobě taxi služeb. Prozatím je však nutné myslet především na bezpečnost a proto bude pravděpodobně nezbytné, aby letadlo bylo vybaveno i náhradním pohonem. Následky vybití baterie během letu by s jistotou byly tragické.

Nasazení elektroletadel na běžné letové linky by chtěla NASA stihnout již do dvaceti let. Hlavní představenou výhodou je samozřejmě ekologie a snížení emisí. Druhou otázkou však zůstává, kolik emisí unikne do vzduchu ve spalovnách či uhelných elektrárnách, než se vyrobí dostatek energie pro jeden let.