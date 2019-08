NASA vyšle na Mars helikoptéru, bude zkoumat terén. Obavy má z řídké atmosféry

Jaderný reaktor se stane zdrojem života na Marsu, vyletět by mohl do tří let lukas-cihak 08/13/2019 11:00:00 Vědci usilovně pracují na tom, aby dostali na Měsíc a na Mars lidskou posádku. V souvislosti s tím vyvinuli i speciální jaderný reaktor, který by měl po dobu pobytu být jejich zdrojem života. https://cdr.cz/sites/default/files/kilopower01.jpg