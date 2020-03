NÁVOD: Jak si vyrobit roušku? Stačí staré oblečení a kancelářská sešívačka

Zdroj: Pixabay

Vláda ČR právě vyhlásila omezení volného pohybu osob a snaží se tak co nejvíce minimalizovat riziko nákazy nebezpečným a vysoce infekčním koronavirem. Celá republika se tak snaží maximalizovat své snahy o dezinfekci všeho, co jde a zachování maximální sterility. Proto je nejvhodnější, aby široká veřejnost aktivně používala ochranné roušky přes ústa a ideálně ten typ, který dokáže ochránit i před koronavirem.

Vláda ČR sice neustále slibuje, že dodá další desetitisíce respirátorů, ale vzhledem k tomu, že do poslední chvíle vyráběli čeští výrobci respirátory do Číny, nezbývají již pro naše občany a je logické, že těch pár tisíc roušek, co tu je, musí přijít zdravotnickému personálu, který má největší pravděpodobnost infikace.

Pokud zrovna nemáte doma jednorázovou roušku proti koronaviru, můžete si ušít vlastní. Ta sice není odolná proti koronaviru jako pravá rouška z nanovláken, ale částečně pomoci může. Také nám zabrání, abychom si, byť ze zvyku, strkali prsty do úst, do nosu, olizovali si prsty a zároveň zachytí ty nejhrubší částice vykašlávané z úst. Zastaví to tak například i jemné kapénky, pomocí kterých se vir šíří.

Zdroj: Novinky.cz

Návodů na šití respirátorů je na internetu bezpočet, tento konkrétní je dílo české návrhářky Dayi a budeme na něj potřebovat látku ze 100% bavlny, a to proto, aby se dala sterilizovat, vyvařit a použít znovu. Koneckonců, tento typ roušek se používal ještě před pár desítkami let běžně ve zdravotnictví. Je pochopitelné, že doma asi nikdo metrový textil nemá, ale stačí využít i prostěradlo či bavlněné tričko.

Jak si vyrobit roušku?

Látku si vystřihnete do čtverce o rozměrech 20x20cm a dva 3,5 cm široké metrové pruhy. Dvě protilehlé strany čtverce pak zahneme a prošijeme, aby se látka netřepila. Vzor střihu si můžete stáhnout na stránkách návrhářky, podle kterého pak nastřihnete, zažehlíte a špendlíky zajistíte budoucí sklady.

Dva metrové pruhy také po obou stranách zahneme, zašijeme a položíme si je těsně nad sebe. Zhruba doprostřed pak vložíme roušku a zajistíme špendlíky. Poté dle videa celou roušku i proužky prošijeme. Tímto dostanete roušku, kterou můžete opakovaně používat, na rozdíl od těch jednorázových. Nemáte-li šicí stroj, můžete použít například kancelářskou sešívačku.

Zdroj: Idnes

Svoji verzi ochranné pomůcky proti případné nákaze, i když trochu extravagantní, vymyslel také rektor ČVUT. Potřebujete jen obyčejnou PET láhev, kterou podle vzoru nastřihnete, oblepíte těsněním na okna a místo filtru vyplníte papírovými kapesníčky, popřípadě ubrousky z nanovláken.

Zdroj: Novinky.cz

Pokud se vám podaří vyrobit několik kusů navíc, můžete je nabídnout jakémukoliv zdravotnickému zařízení, které mají v současné době silný nedostatek.