Nejčastější chyby při nákupu ojetého vozu a jak se jim vyhnout?

Neplánovaný nákup

První nejčastější chyba, které se lidé při nákupu ojetého vozu dopouští, je neplánovaný nákup. Pokud se rozhodnete ojetý vůz koupit, měli byste mít pečlivě připravený seznam požadavků, které by měl váš nový vůz splňovat. Bez tohoto seznamu můžete být snadno zmateni a koupíte něco, co vám nakonec neprospěje.

Pokud si však pečlivě promyslíte, jaký druh vozu potřebujete, můžete ušetřit spoustu času, energie a peněz. Porovnávejte nabídky, sepište si seznam modelů, která se vám vzhledově líbí a splňují vaše požadavky. Získáte tak v mezičase přehled o tom, jaké vozy jsou v rámci vašeho rozpočtu k mání, a jakmile se objeví výhodný inzerát, budete schopni jej identifikovat.

Neprovedená kontrola vozu

Druhá zásadní chyba, kterou mnoho lidí při nákupu ojetého vozu dělá, je neprovedení důkladné kontroly vozu. Pokud jste skutečně narazili na nějaký výhodný inzerát, nejednejte impulzivně a spíše se snažte zaměřit na to, zda nemá taková nabídka nějaký háček.

Koupě ojetého vozu může být riskantní a může vést k nákladným opravám, pokud nevíte, co kupujete. Při nákupu ojetého vozu byste proto měli zajistit důkladnou kontrolu vozidla, včetně mechanického stavu, převodovky, brzdového systému a elektroniky.

Zdroj: Shutterstock

Kontrola vozidla by měla být samozřejmostí. Měli byste taktéž zkontrolovat chod motoru a otestovat všechny funkce, které jsou součástí daného vozidla. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na odborníka, například na profesionálního mechanika, který provede důkladnou kontrolu a prozradí vám skutečný stav.

Nezjištěná historie vozu

Je také velice důležité vědět, kde bylo vozidlo používáno, jaké mělo majitele a zda bylo pravidelně servisováno. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte historii vozidla pomocí kontroly tachometru od Ministerstva dopravy či služby třetích stran jako Carfax, AutoCheck nebo nejznámější Cebia. Tyto služby vám poskytnou informace o počtu majitelů, nehodách, opravách a dalších relevantních informacích.

Mnoho lidí dále kupuje první ojeté auto, které vidí, aniž by měli tendenci ho porovnávat s jinými vozidly na trhu. Porovnání vám umožní vidět rozdíly v cenách a stavu vozidel a zjistit, zda je cena, kterou za vozidlo platíte, adekvátní. Pokud se vám však nedaří najít auto, které by splňovalo vaše požadavky, nevzdávejte to. Někdy to může trvat i několik týdnů, než najdete to správné.

Podceňěné pojištění

Je důležité, abyste byli obezřetní před každým prodejcem, nikdy nemůžete být příliš opatrní. Prodejci mají často tendenci upozorňovat na kladné stránky vozidla, ale mohou přehlížet negativní stránky. I pokud si vozidlo pečlivě prohlédnete a dojdete k závěru, že se na něm nenacházejí žádné zjevné vady či problémy, mějte stále na paměti, že se jedná o ojetý vůz.

Zdroj: Shutterstock

Některé závažné problémy vás tak mohou potkat i po prvních pár týdnech ježdění. Neodkládejte tedy pojištění svého vozidla a zajistěte si pojistku neprodleně po jeho zakoupení. Ověřte si, jaké pojistné krytí potřebujete pro vaše vozidlo a zda vám stačí.

Předčasné rozhodování

Nákup vozidla by měl být pečlivě zvažován a měli byste si vzít čas na rozhodnutí. Toto je též velmi častá chyba. Nenechte se unášet emocemi a nekonejte příliš uspěchaná rozhodnutí. Vždy si před nákupem ojetého vozidla promyslete své potřeby, požadavky a zvažte, zda to to vozidlo, které si chcete koupit, splňuje. Nezapomeňte si také ověřit cenu vozidla na trhu a porovnat ji s cenou, za kterou nabízí prodejce.

Důkladně si nastudujte rozdíly mezi benzinovým motorem a naftou. Podívejte se na recenze daného vozidla, dejte si pozor na drahé značky s nákladnými náhradními díly. Sepište si své nejčastější trasy a vypočtěte si na online kalkulačce cestovní náklady podle spotřeby paliva. Třeba nakonec dojdete k závěru, že by vám tato koupě pořádně zamávala s rodinným rozpočtem a raději zůstanete u MHD.