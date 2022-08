Nechte se inspirovat našimi 10 tipy na nejlepší seriály na Netflixu, o kterých stále nevíte:

1. The Good Doctor (Dobrý doktor, 2017–2022)

Drama

Oblíbené prostředí nemocnic pojaté trošku jinak: ústřední postava, mladý chirurg Shaun Murphy, má autismus a syndrom učence. Díky své kondici vyniká mimořádným lékařským nadáním, se kterým je pro něj záchrana lidských životů hračka. Problémem tak zůstávají mezilidské interakce a skeptičtí kolegové, kteří mezi sebe tuhle černou ovečku nepřijímají s nadšením.

Nechte se strhnout geniálním hereckým výkonem Freddieho Highmorea, za který byl nominován na Zlatý glóbus.

2. Sorjonen (2016–2019)

Krimi / Drama

Respektovaný detektiv Kari Sorjonen se s rodinou stěhuje do maloměsta Lappeenrant na rusko-finských hranicích, aby unikl neustálému dění, které jeho nemocné ženě rozhodně nepřilepšuje. Nečeká ale, že život na střetu dvou diametrálně odlišných světů mu připraví pořádné pozdvižení.

Seriál s pomalým rozjezdem zamrazí bestialitou některých případů přesně tak, jak byste od severského krimi čekali.

3. The Naked Director (Nahý režisér, 2019–2021)

Životopisný / Drama / Komedie

Jestli máte chuť na něco trošku pikantnějšího, pusťte si tenhle skvost o životě skutečného japonského „pornocísaře“, Toru Muranishi. Muranishi vstoupil do pornoprůmyslu v 80. letech a hned od začátku byl inovativní i kontroverzní zároveň. Založil v Japonsku žánr kvazi-dokumentárního porna, který je populární dodnes, a ve svých režisérských kouscích i účinkoval. Jen se mu občas před kameru připletla nezletilá herečka...

Nahý režisér nabízí zajímavý detabuizovaný pohled do oblasti japonské kultury, která byla od počátku 20. století zatížená cenzurou a předsudky.

4. Behind Her Eyes (Ví o tobě, 2021)

Drama / Mysteriózní / Thriller

Britská minisérie zve k psychotanečku, ze kterého vás bude mrazit. Svobodná matka Louise si začne se svým šéfem na psychiatrii a zároveň se (nedobrovolně) začne bavit s jeho ženou, která je možná až moc přátelská... A nějak moc toho ví.

Pocity, že koukáte na červenou knihovnu s postavami, které jsou očividně psychicky zcela mimo, odezní zhruba v polovině série, kdy vás zasáhne naprosto nečekaný veletoč zvratů. Vhodné pro podzimní večery pod dekou.

5. Imawa no Kuni no Alice (Alice in Borderland, 2020–)

Fantasy / Sci-fi / Thriller

Jestli jste propadli korejské senzaci Hra na oliheň, pak vám určitě učaruje i japonská variace na Alenku v říši divů. Mladý gamer Arisu se spolu s přáteli dostane do opuštěné a sešlé verze Tokia, ve které každý večer probíhají hry o přežití. Účast samozřejmě není povinná, ale pak nemůžete čekat, že vám prodlouží vízum v téhle podivné zemi známé jako Pohraničí (The Borderlands). A propadnuté vízum? Rychlá smrt.

Sledujte Arisu, jak se s vypětím veškerých psychických sil prodírá jednou zvrácenou hrou za druhou a snaží se najít odpověď na palčivou otázku existencialismu. Seriál je adaptací stejnojmenné populární mangy.

6. Capitani (2019–2022)

Krimi / Drama / Mysteriózní

Severskou detektivku zná každý, už jste ale viděli lucemburskou? Seriál sleduje svého jmenovce, detektiva Luca Capitaniho, který se v jedné malé lucemburské vesničce snaží vyřešit vraždu 15leté dívky. Podezřelých je málo, ale neustále se proměňující motiv ztěžuje hned od začátku jasně identifikovat viníka.

Prosluněné lucemburské pláně vás zahřejí při nudném zimním odpoledni.

7. Heartstopper (Srdcerváči, 2022–)

Romantický / Drama

Bezelstná teenage romantika nejen pro teenagery, ale pro každého, kdo chce prostě jen vypnout a nechat se dobýt pozitivní energií. Britský seriál sleduje přátelství a počátky vztahu mezi šprtem Charliem a rugbystou Nickem přes naivní růžové brýle optimismu, které občas strhne na stranu čirá puberťácká homofobie.

Jednoduchý příběh je podaný neskutečně milým způsobem – přesně podle předlohy, stejnojmenné grafické novely od Alice Oseman.

8. The Good Place (Dobré místo, 2016–2020)

Fantasy / Komedie / Drama

Přemýšleli jste už, jaké to bude po smrti? Samozřejmě. Dál už přemýšlet nemusíte, Dobré místo vám to ukáže. Seznamte se se zkaženou Eleanor a jejími třemi neméně dokonalými souputníky, kteří všichni po smrti záhadně skončili na Dobrém místě namísto Špatného. I tak, ta místní dokonalost je možná až moc... dokonalá? Neleze vám to tu taky už trochu krkem?

Domnělá oddechovka, která je chytřejší, než by se mohlo na první pohled zdát, vás vtáhne tak, že úplně ztratíte pojem o plynutí času.

9. Undercover (Modrá až na kost, 2021)

Akční / Drama / Krimi

Další jihokorejský trhák, ještě drsnější než Hra na oliheň. Když středoškolačce Yoon zabijí otce, dožene ji touha po pomstě až do náruče šéfa mafie, který ji vychová, vycvičí a pomůže jí najít otcova vraha. Ten je ale u policie, a tak Yoon nezbývá než se v utajení přeměnit na spořádanou detektivku.

Zdánlivě přímočarý příběh překvapí nečekanými zvraty a naprosto strhujícími bojovými scénami, ve kterých se řeže nožem tak moc, až bude krev téct i z vás.

10. Kalifat (Chalífát, 2020)

Thriller

Napínavá minisérie bez příkras nahlíží do života muslimů paralelně ve Švédsku a v Sýrii. Na pozadí práce švédské policie, která se snaží zabránit teroristickému útoku, se stanete svědky postupného vymývání mozků a verbování mladých muslimů a muslimek do služeb ISIS i snahy o útěk ze Sýrie, která rozhodně není rájem na zemi, který popisují verbíři.

Tohle psychologické drama s rychlými zvraty vás jen utvrdí v tom, že je štěstí narodit se v Evropě!