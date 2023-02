Nejlepší společenské hry v angličtině

Jste milovníci zábavných deskovek, a nevadí vám angličtina? Tak právě pro vás jsme připravili dnešní žebříček nejlepších deskových her v angličtině. Na český trh se sice dostávají čím dál tím lepší hry, mnohé z nich však našim vydavatelstvím utečou - ať už proto, že je v nich příliš textu, a jsou náročné na překlad, nebo prostě zapadnou v záplavě konkurenčních novinek. Proto jsme pro dnešek vybrali tři pecky, které pravděpodobně v češtině neuvidíte.

Seasons

Ve hře Seasons na sebe vezmete roli mágů, kteří spolu soupeří v soutěži dvanácti ročních období. Vítěz bude prohlášen novým arcimágem království Xidit. Nebudu vám kecat - příběh je tu jen kulisa pro nádherně ilustrovanou hru, kde hraje prim karetní a kostkový draft.

Jak začíná hra?

Na samotném začátku si všichni hráči vydraftují 9 karet, s nimiž se pokusí vyhrát celý turnaj. Každá karta má jiné schopnosti, a jiné podmínky, za kterých se započítává její bodová hodnota v samotném závěru (ty nejsilnější karty mohou mít body dokonce záporné). Do hry je budete přidávat postupně. Hraje se na tři roky (resp. kola) o čtyřech ročních obdobích. Na začátku hry si nadraftěné karty rozdělíte na tři hromádky - každou z nich si vezmete na ruku v úvodu dalšího roku, a dostanete tak možnost kterékoli z karet zahrát.

JENŽE - karty nezahrajete jen tak zadarmo. Na začátku každého svého tahu hodíte kostkami příslušného ročního období. Na nich najdete akce, kterými zvedáte svůj handlimit (maximální počet karet na ruce), sbíráte energii (oheň, voda, vítr, země), za kterou vykládáte karty na bojiště, proměňujete energii na krystaly, resp. vítězné body, a dobíráte si další karty. Každý hráč si postupně vybere jednu kostku, a provede na ní vyobrazené akce. Kostek je o jednu víc než hráčů, a tak poslední z nich, která zůstane, určí, o kolik se pohne dopředu ukazatel ročního období.

Roční období a energie ve hře

Roční období se mění, a energie, kterou potřebujete k vynesení karet, tak může být prostě nedostatková. Ale pokud však našetřenou energii prodáváte v období, kdy jí není dostatek, získáte za ní daleko více krystalů. Proto musíte za všech okolností plánovat dopředu, kdy se vám vyplatí šetřit, a kdy utrácet energii na vynášení karet. Mimochodem, karty, které se vám podaří vynést, se sice započítají do vašeho skóre, ale ty, které vám zůstaly nezahrané na ruce, se od vašich bodů odečítají!

Množství energie, kterou máte ve svém inventáři, taky není neomezené. A s tím, jak budete postupně sbírat nové zdroje a vykládat karty, začnou fungovat jejich speciální schopnosti. Některé přinutí vaše oponenty platit vám energií, jiné je budou zbavovat krystalů, alias vítězných bodů a některé vám dávají výhody při draftu kostek. Vítězí samozřejmě ten čaroděj, kterému se podařilo během tří let nasbírat co nejvíce krystalů.

Quodd Heroes

Spojte si Robo Rally a Bulánky do jednoho a vypadnou vám Quodd Heroes. Hra, které česky přezdívám "Krychlíci" vznikla z odpovědi na otázku "co by se stalo, kdyby vaše postava byla kostka", a "co kdyby měla na každé straně jinou schopnost".

První edice Quodd Heroes vyšla r. 2019, a musím říct, že příspěvek do univerza deskových her to byl opravdu masivní. Už jenom otevírat jejich úctyhodně obří krabici je zážitek. Uvnitř najdete nádherně vymodelované figurky. Každý krychlík má svůj vlastní vzhled - od pirátů po rozkošné hranaté robotky. Samozřejmě, i přesto, že je plasticky vymodelovaný každý detail, figurky jsou nenabarvené, a na první pohled se může zdát, že jste jen otevřeli krabici plnou dlažebních kostek. Tady přichází ke slovu váš painting skill, protože si myslím, že Quodd Heroes si o nabarvení přímo říkají.

Ale dost obdivování a chválení a zpátky ke hře - v návodu najdete hodně různých variant, od sólo hry, přes arénu, až po závod plný checkpointů na konec mapy a zpátky. Princip je relativně jednoduchý. Během hry programujete svůj pohyb tak, abyste skončili na místě, kde… potřebujete skončit! Zní to jednoduše, ale potíž je v tom, že na začátku každého kola máte jen jeden pohyb - překulení se na jednu jedinou stranu.

Každá strana má však nějakou schopnost, která se spouští v okamžiku, kdy váš krychlík zastaví. A spouští se schopnost právě té stěny, která zůstala otočena vzhůru. A máte-li na ní naprogramován další pohyb, spustíte i ten. Nicméně i pohyb má svoje omezení, například některé schopnosti vás nechávají pohnout se třeba jenom diagonálně. Což je třeba při závodě dobré na předjíždění :)

Postava ve hře a její proměny

Vaše postavička se však bude postupem času proměňovat. Budete si svého krychlíka vylepšovat, a dokupovat si karty se speciálními schopnostmi. Těmi rozmisťujete po okolí trampolíny či zdi, a snažíte se zablokovat své soupeře nebo se alespoň co nejrychleji pohnout kupředu. Podmínky vítězství samozřejmě záleží na módu, který hrajete.

Jediné negativum, které musím zmínit, je to, že hra ve více hráčích se skutečně táááhne. Rozmyslet si dopředu svůj pohyb totiž zpravidla moc nemůžete - někdo vás může mimo váš tah zablokovat, odstrčit, shodit do vody nebo do díry, a vy na to nemáte šanci reagovat. Přemýšlet tak můžete začít skutečně až v momentě, kdy na vás přijde řada, a to někdy vážně trvá. Pokud tedy hrajete ve více hráčích, doporučuji mód, kde máte ideálně menší mapu.

I navzdory svým negativům je Quodd Heroes hra, která vám nabídne unikátní zážitek, a za sebe musím říct, že jsem nic podobného ještě nehrál. Jestli budete mít možnost si ji vyzkoušet, rozhodně jděte do toho.

Vagrantsong

Vagrantsong je příběhová hra s prvky dungeoncrawlu a bagbuildingu. Ale hlavně toho dungeoncrawlu. Jste tuláci, kteří zůstali uvězněni na palubě tajuplného vlaku s názvem Silver Ferryman, neboli Stříbrný převozník. To jediné, co si pamatujete, je bílá rukavice, která vám pomohla do vozu, a pak už nic. Když se proberete, zjistíte, že nejste sami. Ale přijetí, kterého se vám dostane, je víc než chladné…

Každá hra reprezentuje setkání s jedním nebo více pasažéry vlaku duchů, kteří jsou na palubě už příliš dlouho, a ztratili veškeré svoje lidství. Jejich jedinou touhou je stáhnout vás za sebou, do říše nicoty a zapomnění. A váš úkol při každé hře bude takový bossfight přežít, prozkoumat svoje okolí, nasbírat co nejužitečnější schopnosti a předměty, a navrátit duchovi jeho ztracené lidství… pořádnou ránou do čenichu!

Herní plocha ve hře

Herní plocha reprezentuje trojici propojených vagónů, kde se vaši tuláci střetli s duchem. Nenechte se na první pohled zmást prázdným prostorem. To, kam máte rozmístit kterou překážku a postavu vám řekne podrobný setup na začátku každé hry. Vaše postavy mají několik různých schopností. Boj, uzdravování a průzkum jsou ability, u kterých musíte na kostkách hodit úspěch (označený číslem a symbolem +), aby se vám povedl zásah, nebo popřípadě, abyste při prohledávání místa uspěli. Pohyb a hledání vám dovolují se pohnout o určitý počet polí a nebo vám říkají, kolik žetonů při daných příležitostech taháte z pytlíčku (nechat si zpravidla můžete ale jen jeden).

Kromě toho dostane každý hráč tři mince. Podle toho, kolik mincí na danou akci utratí, tolik používá při jejím provádění kostek nebo tolikrát násobí hodnotu prováděné akce (pohyb 3 x 2 mince = pohyb o 6).

Ve svém tahu tedy umístíte tři svoje mince, provedete akce, co jste si vybrali, a po tahu každého hráče se aktivuje nepřátelský duch, v originále nazývaný slovem Haint. To, co udělá, rozhodují žetonky, které losujete z malého, roztomilého, kostkovaného pytlíčku. Zpravidla jde o nějaký útok v určitém dosahu. Hainti se však narozdíl od vás mohou pohybovat skrz překážky, a reagují i na to, když se dostanou na konec či začátek vlaku - zpravidla nějakou další hnusárnou.

Hlavní úkoly ve hře

Vaším úkolem je pomocí útoků a předmětů ducha zrubat, a navrátit mu tak lidství. K tomu používáte akci útok a nebo i nějaké předměty, které cestou najdete. Hainti však mají několik životů, v angličtině pojmenovaných slovem Break. Jakmile dojdou jeho životy na nulu, vyhráli jste. V takovou chvíli už vám zbývá jen zajásat, a podělit se s přáteli o příběhový závěr celé epizody, ve kterém se možná dozvíte něco o duchovi samotném, a nebo snad i o Stříbrném převozníkovi, na jehož palubě jste zůstali uvězněni. Podle výsledku boje si vezmete příslušné odměny, získáte nové skilly, uložíte hru, a těšíte se na příští návrat do říše mrtvých…

To, co jsem popsal, je jenom holé jádro celé hry. Do toho si přidejte ještě zvířecí společníky, speciální eventy, které se spouští, když dosáhnete nějaké podmínky, a nebo taky fakt, že i během bitvy se dějí různé události, jejichž žetony si přidáváte do pytlíku, a můžou se tak spustit kdykoli, kdy dobíráte nový předmět, či při jiném náhodném tažení žetonu. Velkým plus také označuji možnost, že se můžete sami rozhodnout o pořadí, v jakém budete hrát, což umožňuje daleko lepší plánování.

Pokud vás lákají nekonečné dálky, opuštěné vlaky, které tiše klouzají nocí, a neprozkoumaná říše duchů, Vagrantsong vás odmění zážitkem, na který určitě nezapomenete.