Nejnovější fantasy a sci-fi hry pro mobily

Dostupné jsou mobilní hry pro všechny možné operační systémy, vždy je však důležité si zkontrolovat kompatibilitu pro své zařízení, ať již se jedná o mobilní telefony nebo tablety.

Výběr fantasy her pro všechny platformy

Fantasy slouží jako inspirace pro mnohá média. Pokud tedy nechcete hrát na telefonech, můžete celou řadu her spustit také na počítačích, přímo v prohlížeči. Stále oblíbenější jsou například kasino hry. Live casina jsou stále oblíbenější formou zábavy, která nevyžaduje žádný stres nebo rizika, v porovnání s návštěvou klasického kasina. Jedním z takových portálů plným her je například https://nomini.com/cs/. Také ten má na výběr z celé řady herních automatů inspirovaných žánry plnými magie, mytologie, legend a bájných světů. Celá řada těchto her nevyžaduje žádnou platbu ani registraci, jsou tak ideální zábavou ve volném čase, dostupných také skrze další zařízení.

Fantasy novinky pro mobilní telefony a tablety

Když se řekne fantasy, mnoho hráčů si vybaví klasikou, kterou je Final Fantasy. Tato dnes již kultovní videohra má celou řadu her, pro všechny možné platformy, včetně konzolí. Nyní je dostupná nová hra také pro mobilní telefony, a to Final Fantasy XV Pocket Edition. Tato hra je dostupná jak pro Android, tak iOS a jejím principem jsou jednotlivé episode, chibi stylový design a klasické boje, jaké možná znáte z klasických her.

Dalším oblíbeným žánrem jsou tzv. JRPG, jak název napovídá, jedná se o rpg hry, které jsou však v obrázkové animované podobě. Tento žánr her proslavily japonští umělci, kteří jich mají na kontě nejvíce. Hry jsou posazeny do světů plných představivosti, fantazie, příběhů, postav a dobrodružství. Jednou z takových nových her je Monster Hunter Stories, jedná se o placenou hru, avšak stále cenově dostupnou, která vás zabaví na dlouhé hodiny.

Sci-fi novinky pro mobilní telefony a tablety

Sci-fi je jedním z nejstarších televizních a literárních žánrů moderní kultury a historie, inspirovaná vědou a technologií, které často přenáší do reálného světa. Hry z této kategorie patří také k jedněm z nejoblíbenějších, plné laserů, bojových sekvencí a zábavy. Mezi nejnovější hry pro Android i iOS patří například shooter hra Xenowerk, která má hned 70 úrovní, které je potřeba zdolat. Jedním z nejslavnějších “scifíček” jsou Hvězdné Války, ty mají novou hru pro mobilní zařízení pod názvem Star Wars: Knights of the Old Republic, tato RPG dává mnohem více volnosti než předešlé hry, včetně volby mezi dobrem a zlem, tedy Jedi nebo Sith.

Nakonec je potřeba představit sci-fi hru Galaga Wars, jedná se o klasickou arkádovku, kterou dnes již moc hráčů nepamatuje. Ta je nyní přenesena do 2D digitální a nejnovější podoby s krásnou grafikou a klasickým provedením hry. Tato vesmírná střílečka je dnes již nesmrtelná a nyní dostupná pro Android i iOS operační systém.

Toto je pouze krátký výčet zajímavých her, které jsou nyní dostupné na všechny platformy. Na výběr je celá řada her, ve kterých můžete vybírat to, co vás nejvíce zajímá. Ať již máte rádi platformové hry, střílečky, rpg nebo mmorpg nebo karty.

Picture credit: Photo by samer daboul from Pexels