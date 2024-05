Nejpoutavější LED displeje na světě

Světelná reklama NY Times Square

Reklamní LED obrazovka umístěná na 1535 Broadway na Times Square v New Yorku je bezpochyby jednou z největších obrazovek s nejvyšším rozlišením na světě. Je 8 pater vysoká, klene se od 45. ulice do 46. ulice, je široká jako fotbalové hřiště a skládá se z úžasných 24 milionů sad LED diod. Je to jako obrovský elektronický obraz visící nad hotelem Marriott Marquis. Rozlišení této obrazovky je úžasné. Nejenže jasně zobrazuje různé reklamní obsahy, ale také přehrává videa a obrázky ve vysokém rozlišení v reálném čase, čímž přináší publiku šokující vizuální zážitek. Ještě úžasnější je, že tato obrazovka je propojena se špičkovou davovou kamerou, která dokáže zachytit dynamiku davu na scéně a vysílat ji v reálném čase. Diváci se mohou nejen těšit z vynikajících reklamních obrázků, ale také interagovat s obrazovkou a cítit zábavu, kterou technologie přináší. Je to vynikající světelná reklama pro inzerenty k zobrazení image své značky, ale stala se také dominantou Times Square v New Yorku a přitahuje pozornost bezpočtu turistů a občanů. Kdykoli padne noc, tato obrazovka se stane nejpoutavějším ohniskem Times Square a rozsvítí noční oblohu po celém městě.

Světelná reklama v Jakartě

Pokud jde o velkoplošné LED obrazovky, je bezpochyby králem Mall Taman Anggrek v indonéské Jakartě. Tento nákupní ráj o rozloze 360 000 metrů čtverečních je nejen obchodním mezníkem v Indonésii, ale je také zapsán v Guinessově knize rekordů pro své LED obrazovky. Tato LED obrazovka je jako obrovské plátno, barevné a plné vitality a dodává tomuto tropickému městu nekonečné kouzlo. S celkovou délkou téměř 354 metrů se zdá, že obtéká jako barevný šátek kolem nákupního centra. Vzhledem k obrovské velikosti této obrazovky a její otevřené poloze k ní mohou občané procházející se poblíž nebo turisté z daleka na první pohled upoutat a pocítit vizuální šok, který přináší. Tato LED obrazovka nejen dodává jedinečné kouzlo Mall Taman Anggrek, ale stává se také krásnou scénou ve městě Jakarta.

Největší budova s LED displejem na světě v Las Vegas

To je nepochybně „MSG Sphere“ nacházející se v okouzlujícím Las Vegas. Jde o novou dominantu Las Vegas, která trvala šest let a její výstavba stála 2,3 miliardy amerických dolarů. MSG Sphere“ je 112 metrů vysoká, což odpovídá 31patrové budově, a její majestátní vzhled nutí lidi žasnout. Díky 1,2 milionu LED světelných zdrojů velikosti pěsti pokrývající jeho povrch je skutečně poutavý. Tyto světelné zdroje jsou ovládány pomocí high-tech programování a mohou zobrazovat šokující dynamické obrazy na povrchu budovy, jako by se prosperita a vitalita Las Vegas soustředila v této budově.