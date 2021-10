Nekonečné hodiny manuálních analýz frustrují celou řadu odborníků v IT

Tento neuspořádaný chaos pak má samozřejmě zpětně vliv i na vedení samotné firmy. V praxi je pak podle šéfa vývoje společnosti Manta, Lukáše Hermanna, prakticky nemožné, aby jeden pracovník v IT dokázal zmapovat veškeré datové toky, a to ani v menší firmě. Přitom právě mapa datových toků dokáže výrazně usnadnit celý rozhodovací proces.

Díky datovému chaosu se pak klidně může stát, že manažer dostane na stůl číslo, o kterém neví, jak se počítalo, co je v něm zahrnuto nebo jaké datové procesy musely proběhnout, aby vzniklo. Pokud by tyto informace chtěl získat, musel by požádat administrátora interního systému firmy, aby ve zdrojovém kódu zjistil, jak se k těmto číslům dospělo. To ale samozřejmě znamená, že administrátor stráví mnoho hodin hledáním datových toků a případné rozhodnutí manažera je tak odloženo o pár dní. V konečném důsledku to může mít až fatální následky.

Lukáš Hermann dále vysvětluje, že není vhodné, aby v případě menších a středních firem byla společnost odkázána na jednoho člověka, který se dokonale orientuje v datovém prostředí firmy. V případě jakékoliv sebemenší absence může nastat vážný problém. Některé společnosti to pak řeší vypracovanou dokumentací.

Zde však nastává problém s její aktuálností. Jak víme ze zkušeností, tak dokumentace se vypracuje při zavádění nového systému a poté se již neaktualizuje. Navíc pokud by kdokoliv jiný chtěl jednu informaci, musel by se stejně nejdříve sám zorientovat a pročítat stovky stran dokumentace.

V případě, kdy manažer ví, kudy data tečou a jaká čísla konkrétní data ovlivňují, není již problém dohledat příčinu téměř jakéhokoliv problému. Hledání příčin nějakého datového incidentu tak rázem zabere místo několika hodin a dní jen pár minut.

Sofistikovaný systém pro mapování datových toků pak dokáže nejen uchovávat veškeré informace z historie, ale také dokáže modelovat dopady budoucích změn a umožňuje tím předcházet většině problémů včas. Faktem zůstává, že čím je firma menší, tím pružněji dokáže zareagovat na jakoukoliv změnu. To, co přinese větším firmám stejnou pružnost v rozhodování, jsou právě dokonale zmapované datové toky.