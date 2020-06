Nesprávnou tapetou si můžete zničit telefon, nezvládne její dynamický rozsah

Zdroj: XDA Developers

Mnoho uživatelů mobilních telefonů Samsung Galaxy se mohlo v poslední době setkat se vskutku zvláštní chybou. Při nastavení konkrétní tapety se začal jejich mobilní telefon „bezdůvodně“ restartovat v uzavřeném cyklu. Tuto zvláštní tapetu si vzali do svého hledáčku i specialisté a podle jejich závěru již odhalili i původce problému.

Důvodem padů je přímo operační systém, který má barevný prostor limitovaný na sRGB, což jinými slovy znamená, že obrázek s dynamickým rozsahem přesahující limity Androida, nemůže být systémem zpracován. Tento obrázek je toho důkazem, což dosvědčuje i jeho histogram, kde se objevují i hodnoty přes 255.

I když byla tato chyba původně detekována zejména na telefonech od společnosti Samsung, postupně byly zaznamenány i případy pádů a neustálého restartování telefonů od jiných značek. Již nyní se prý pracuje na softwarové úpravě tapet, které by následně neměly způsobovat žádné komplikace.

Chyba by měla být opravena v Androidu 11 již za pár dní, u ostatních telefonů pak v následujících dnech skrze aktualizaci. Testování a experimentování s touto tapetou se nicméně nedoporučuje. Pokud se však dostanete do situace, kdy se vám mobilní telefon neustále restartuje, stačí ho uvést do nouzového režimu tím, že zároveň podržíte tlačítko pro zapnutí a pro snížení hlasitosti, a v něm si pak změníte tapetu. Po změně tapety stačí telefon opět restartovat.