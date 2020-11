Netápejte a vytápějte domácnost přes telefon: Snadno, chytře a úsporně

Zásady správného udržování rodinného krbu se bohužel nikde nevyučují. Všichni to tak nějak střílíme od boku a s příchodem zimního období zkrátka otočíme termostatem na opačnou stranu, aniž bychom přemýšleli třeba nad tím, že před ulehnutím do postele bychom jej měli ztlumit nebo naopak před odchodem do práce úplně vypnout. Chytrá domácnost však tyto starosti řeší za vás.





Zařízení pro chytrou domácnost dnes vídáme na každém kroku, ale jen málokterý produkt se může chlubit tím, že by vracel korunky do kapsy a zaplatil svoji pořizovací cenu během jediné sezóny. Důležité je ovšem zvolit výrobce, který zná každou skulinku ve způsobech vytápění. Jedině pak naleznete v aplikaci ty správné funkce, se kterými pomůžete svému rodinnému rozpočtu.

Dánská společnost Danfoss funguje na trhu již od roku 1933 a za tu dobu nasbírala dostatek zkušeností s vytápěním domácností malých bytovek i velkých rodinných domů. Jejich chytré termostatické hlavice se mohou pyšnit až 30% úsporou ve spotřebě tepla. Pro letošní rok si přichystala novou řadu termostatických hlavic Danfoss Ally, které nasadíte na radiátor během jediné minuty. V sadě naleznete i řídící jednotku, ale k ovládání vám postačí klidně jen mobilní telefon.

Danfoss Ally™ i bez vašeho zásahu dokážou například detekovat otevřené okno. Běžné radiátory by se s náhlým přívalem studeného vzduchu snažily mermomocí bojovat. Chytré termostatické hlavice však pochopí, že by vám jen udělaly díru do kapsy a pozorně počkají, než okno opět zavřete. Následně teplotu v domácnosti vrátí na hodnotu, kterou si sami nastavíte v aplikaci. V aplikaci nastavíte i další parametry svého vytápění, zejména pak časový harmonogram.

Více než třetinu každého pracovního dne strávíme v zaměstnání, přesto však zapomínáme topení vypínat nebo se až příliš rádi vracíme do hřejivé domácnosti. Termostatickým hlavicím Danfoss Ally™ však můžete prozradit, kdy odcházíte do práce a kdy se vracíte. Po vašem odchodu vytápění sníží, a před vaším návratem jej naopak včas zapne, abyste mohli v klidu shodit kabát.

Danfoss Ally™ mají i odpověď na odvěkou otázku, proč je vám ráno vždycky tak zima, když se ráno vyhrabete z postele. V aplikaci si můžete nastavit automatické snižování teploty během noci, kdy jste zachumlání v teple pod peřinou, a postupné vyhřátí domácnosti před vaším probuzením. Na noc se stejně vyšší teploty nedoporučují, při vstávání je totiž výraznější teplotní rozdíl pro vaše tělo až příliš velký šok.

Teplotu vaší domácnosti, ba dokonce i konkrétních pokojů, můžete nastavit kdekoliv na světě. Odpadne vám tak další položka, kterou si musíte odškrtnout při odjezdu na dovolenou či na chatu. Už žádné retrospektivní vzpomínání, zda jste vypli topení. Postačí sáhnout po telefonu. Mobilní aplikaci pro Danfoss Ally™ si ostatně můžete stáhnout zdarma pro iOS či Android, abyste sami zhodnotili, zda vám její rozhraní vyhovuje či nikoliv.







Systém je kompatibilní s 96 % systémy vytápění, jak na elektřinu, olej, plyn, dálkové vytápění a tepelná čerpadla. Jelikož jsou produkty Danfoss dobře zavedené na českém trhu, k mání jsou jednoduše v mnoha oblíbených tuzemských obchodech a eshopech s elektronikou, např. CZC nebo Datart, viz oficiální nabídka prodejců. Využijte aktuální akce na výhodný starter set.