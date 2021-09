Netflix spouští herní platformu, testuje ji nyní v Polsku na dvou hrách

„Členové z Polska si v současné době mohou vyzkoušet mobilní hry Netflix pro Android, konkrétně Stranger Things: 1984 a Stranger Things 3,“ bylo oznámeno na Twitteru. „Celý projekt je zatím v plenkách a v nadcházejících měsících nás čeká spousta práce, nicméně jsme se již odhodlali udělat onen první krok,“ pokračuje oznámení, jež se poprvé zmiňovalo o nových plánech zaměřit se na streamované hraní her.

Netflix Geeked dále vysvětlil, co polský uživatel může od hraní her na jejich platformě čekat, a uvedl, že nebudou mít „žádné reklamy ani nákupy v aplikaci“, a že vše bude zahrnuto do standardního členství služby Netflix, tedy bez dalších nežádoucích příplatků.

Nová služba je prozatím dostupná pouze v Polsku, stejně jako byl i zkušební PlayStation Plus Video. Zpráva ovšem není pouze radostná, obě tyto hry byly totiž aktuálně staženy z jejich dosavadních platforem Steam či Obchod Play, kde je od konce srpna již nezakoupíte. Důvod tohoto odstranění nebyl oficiálně zveřejněn, lze však očekávat přesun daných titulů do exkluzivity Netflixu, aby z nch učinil přidanou hodnotu vlastní herní platformy, tedy aby dané tituly si hráči nemohli zahrát kdekoliv jinde.