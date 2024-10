Nexon versus Discord: Probíhá právní spor o uživatelská data a autorská práva

Nexon tvrdí, že na platformě Discord dochází k opakovanému porušování amerického zákona o autorských právech, známého jako Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Vydavatel obvinil neupřesněný počet uživatelů Discordu, že přes tuto platformu sdílejí pirátské verze videoher. Aby mohl podniknout právní kroky, zaslal Discordu předvolání, ve kterém žádá o vydání specifických uživatelských dat. Nexon se domnívá, že má „oprávněný nárok“ na tato data, aby mohl identifikovat a postihnout údajné piráty.

Předvolání a právní přetahování

V průběhu minulých měsíců Nexon zaslal Discordu několik DMCA oznámení, což jsou žádosti o odstranění obsahu, které jsou podobné těm, jaké využívají nahrávací společnosti k odstranění nelegálně nahrané hudby z platforem jako YouTube. Podobně postupovalo i Nintendo, když donutilo Github odstranit kopie emulátorů konzole Nintendo Switch.

Přestože Discord již poskytl Nexonu základní informace o 64 různých uživatelských ID, Nexon se nespokojil s touto odpovědí. Vydavatel nyní požaduje více informací a obviňuje Discord z toho, že „nepředložil žádné odpovídající dokumenty nebo písemné odpovědi“ ve stanovené lhůtě. V důsledku toho právníci Nexonu minulý týden podali návrh na vynucení odpovědi na předvolání.

Discord však návrh odmítl a argumentoval, že předvolání je předčasné, má příliš široký rozsah a porušuje federální zákony o předvolání. Nexon samozřejmě nesouhlasí a hodlá v této věci pokračovat.

Ochrana soukromí a právo na svobodu projevu

Spor se rozhořel zejména kvůli tomu, jak Discord chrání soukromí svých uživatelů. Právní zástupce Discordu v červenci prohlásil toto: „Discord je odhodlán plnit své povinnosti podle zákona, ale působit jako váš partner při vymáhání autorských práv není jednou z nich.“ Discord se brání dalším požadavkům tím, že pokusy o „odhalení anonymních řečníků“ a zpřístupnění materiálů „chráněných Prvním dodatkem“ představují porušení práv na soukromí a svobodu projevu uživatelů. Zatímco Nexon na tyto argumenty nereagoval, zjevně není ochoten ustoupit.

Discord se rovněž odvolává na to, že už některé antipirátské funkce na své platformě zavedl. Například zamezuje uživatelům sdílet filmy nebo televizní pořady přes streamovací platformy, jako je Netflix, prostřednictvím možnosti sdílení obrazovky, zatímco hraní her lze bez problémů streamovat. Přesto však zůstává problém s možností sdílení souborů, včetně herních souborů, což by mohlo být zneužito k šíření pirátských kopií. Navíc Discord nedávno spustil šifrované chaty, což znamená, že některá data mohou být sdílena způsobem, který ani Discord nevidí, a tudíž je nemůže předat Nexonu ani jiným stranám.

Co se týče právní bitvy jako takové, není pro Nexon nová. Loni totiž vedl podobný spor s korejskou herní firmou Ironmace ve Spojených státech, kde obvinil tuto společnost z krádeže zdrojového kódu a dalších herních assetů. Přestože soudce případ zamítl, Nexon se odvolal, což by mohlo naznačovat silnou ochotu bojovat za své věci i v situaci, kdy se nevyhne dlouhodobým právním střetům.